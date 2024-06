Nowa limuzyna nie jest pierwszą, jaką Kim, którego uważa się za fana motoryzacji, otrzymał od Putina. Poprzednią dostał od niego w lutym tego roku, północnokoreański dyktator ma więc już co najmniej dwa takie samochody. Aurus Senat to stylizowany na radziecką limuzynę ZIŁ oficjalny prezydencki samochód w Rosji. Oprócz limuzyny w środę Kim dostał w prezencie także serwis do herbaty. Z kolei Putin otrzymał w prezencie kilka dzieł sztuki ze swoim wizerunkiem - podała rosyjska państwowa agencja TASS.

Władimir Putin przybył do Korei Północnej

Wideo z przylotu Putina do stolicy Korei Północnej, Pjongjangu, w całości zostało opublikowane na stronie Kremla. Fragment nagrania, pokazujący Putina i Kim Dzong Una stojących i dyskutujących na płycie lotniska, pokazał także niezależny rosyjskojęzyczny portal Meduza. Widać na nim, jak Władimir Putin przeszedł po czerwonym dywanie, po czym zaprosił przywódcę Korei Północnej do czekającego już Aurusa. Kim jednak zachęcał, aby to Putin wsiadł pierwszy. Po kilkusekundowej wymianie uprzejmości rosyjski przywódca w końcu się ugiął się i wsiadł pierwszy.

Korea Północna "idealnym partnerem"

Kim Dzong Un odwiedził Rosję we wrześniu zeszłego roku. Po tym spotkaniu Korea Północna zwiększyła dostawy pocisków artyleryjskich dla armii rosyjskiej - przypomniał niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times. Cytuje on ministra obrony Korei Południowej Shina Won-sika, który oszacował, że Pjongjang mógł wysłać do Moskwy co najmniej 10 tysięcy kontenerów zawierających do 4,8 miliona pocisków. W odpowiedzi Moskwa zaczęła dostarczać reżimowi północnokoreańskiemu czołgi, samoloty i technologię na potrzeby realizacji programu satelitów szpiegowskich - dodał The Moscow Times.