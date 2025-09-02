Ich relacje "wytrzymały próbę". Putin w Pekinie podpisał 20 dokumentów

Władimir Putin i Xi Jinping spotkali się w Pekinie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Władimir Putin i Xi Jinping podkreślili w Pekinie bliskość stosunków obu krajów.

Podczas spotkania przywódców Rosji i Chin podpisano ponad 20 dokumentów o współpracy.

Putin, na zaproszenie Xi, weźmie w środę udział w defiladzie wojskowej.

Xi, cytowany w komunikacie MSZ w Pekinie, ocenił, że stosunki chińsko-rosyjskie "wytrzymały próbę burzliwej sytuacji międzynarodowej" i stanowią "wzorcowy model" relacji między dużymi krajami.

Chiński przywódca podkreślił, że zaproponowana przez niego w Tiancinie "inicjatywa w zakresie globalnego zarządzania" promuje "ustanowienie bardziej sprawiedliwego i równego systemu" oraz zakłada współpracę ze wszystkimi krajami o "podobnych poglądach".

- Zarówno Chiny, jak i Rosja kładą nacisk na suwerenną równość, praworządność w sprawach międzynarodowych i multilateralizm - dodał.

Putin: byliśmy razem w tamtych czasach i pozostajemy razem teraz

Putin, odnosząc się do obecnej sytuacji międzynarodowej, stwierdził, że "bliska komunikacja" między Moskwą i Pekinem odzwierciedla strategiczny charakter więzi rosyjsko-chińskich, które obecnie osiągnęły bezprecedensowy poziom.

Według agencji RIA-Nowosti, Moskwa wyraziła gotowość wspierania partnerstwa strategicznego z Chinami i wzmocnienia kontaktów z władzami w Pekinie na wysokim szczeblu.

Władimir Putin i Xi Jinping na spotkaniu w Pekinie Źródło: PAP/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

Obaj przywódcy zwrócili uwagę na historyczne więzi, szczególnie w kontekście II wojny światowej. Putin zaznaczył, że obecność Xi Jinpinga na majowych obchodach 80. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w Moskwie oraz jego własna obecność w Pekinie na środowej paradzie wojskowej z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji jest "wyrazem hołdu dla dokonań naszych narodów" i potwierdzeniem "kluczowej roli naszych krajów w zwycięstwie". - Byliśmy razem w tamtych czasach i pozostajemy razem teraz - dodał Putin, cytowany przez rosyjskie media.

Ponad 20 dokumentów o współpracy

Podczas spotkania podpisano ponad 20 dwustronnych dokumentów o współpracy w dziedzinach, takich jak energetyka, lotnictwo, sztuczna inteligencja, rolnictwo i edukacja.

Komunistyczne władze w Pekinie deklarują neutralną postawę wobec inwazji Rosji na pełną skalę na Ukrainę, jednocześnie zacieśniając relacje z Moskwą. Podobnie jak Indie, Chiny wydają miliardy dolarów na zakup rosyjskiej ropy.

W środę, na zaproszenie Xi, Putin weźmie udział w defiladzie wojskowej, która rozpocznie się o godzinie 9 czasu miejscowego (godzina 3 w Polsce). Na obchody przyjedzie również przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un.

