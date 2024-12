Ciężkie straty na froncie, gospodarka pod presją

Putin i "paląca ambicja", by przywrócić Rosji międzynarodową pozycję

Putin stara się więc prezentować jako obrońca suwerenności Rosji. "Czy robi to, by usprawiedliwić po fakcie wojnę przeciw Ukrainie? Czy też naprawdę wierzy we własną wersję współczesnej historii Rosji?" - zastanawia się korespondent BBC. "Wciąż nie jestem pewien (...). Odpowiedź na to pytanie może wpłynąć na to jak skończy się wojna i w jakim kierunku pójdzie Rosja" - konkluduje Rosenberg.