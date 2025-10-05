Logo strona główna
Świat

Putin: to doprowadzi do zniszczenia relacji Rosji z USA

Władimir Putin i Donald Trump przed konferencją prasową
Trump: jestem bardzo rozczarowany Putinem
Źródło: TVN24
Władimir Putin odniósł się do informacji o dostarczeniu Ukrainie rakiet Tomahawk. Jego zdaniem oznaczać to będzie nowy etap eskalacji. Tomahawk to amerykański pocisk manewrujący wykorzystywany do precyzyjnych uderzeń na cele lądowe. 
Kluczowe fakty:
  • Stany Zjednoczone rozważają przekazanie Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk o zasięgu ponad 2,5 tysiąca kilometrów.
  • Do tych informacji odniósł się Władimir Putin, przywódca atakującej Ukrainę Rosji.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem we wrześniu poprosił o dostarczenie Tomahawków.

Władimir Putin w rozmowie z rosyjskim propagandystą Pawłem Zarubinem, na konferencji Klubu Wałdajskiego w Soczi, powiedział, co oznaczać będzie dostarczenie Ukrainie rakiet Tomahawk. - To doprowadzi do zniszczenia naszych relacji, a przynajmniej pozytywnych trendów, które się w nich pojawiły - oznajmił.

Tomahawki dla Ukrainy?
Tomahawki dla Ukrainy?
Źródło: Michał Czernek/PAP

W czwartek Putin powiedział, że dostarczenie Tomahawków Ukrainie zaszkodzi stosunkom rosyjsko-amerykańskim. Wyraził opinię, że siły rosyjskie będą zestrzeliwać te pociski i "doskonalić swój system obrony przeciwlotniczej".

Nowy etap eskalacji

Według niego nie jest możliwe używanie tych rakiet bez bezpośredniego udziału żołnierzy amerykańskich. Podkreślił, że będzie to oznaczać jakościowo nowy etap eskalacji, w tym w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.

Takiej pomocy Ukraina jeszcze nie dostawała
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Takiej pomocy Ukraina jeszcze nie dostawała

Wiceprezydent USA J.D. Vance potwierdził tydzień temu, że Stany Zjednoczone rozważają sprzedaż Ukrainie pocisków Tomahawk, mających zasięg do 2,5 tysiąca kilometrów. Specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg oświadczył tego samego dnia, że jeszcze nie podjęto decyzji w tej sprawie.

Pocisk Tomahawk odpalany z niszczyciela USS Laboon
Pocisk Tomahawk odpalany z niszczyciela USS Laboon
Źródło: dvidshub - Kallysta M Mikulsky

O dostarczenie Tomahawków Ukrainie poprosił prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem 23 września w Nowym Jorku.

OGLĄDAJ: "Putin wysłał Europie wiadomość. My też musimy mu ją wysłać"
pc

"Putin wysłał Europie wiadomość. My też musimy mu ją wysłać"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop//akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: GAVRIIL GRIGOROV/PAP/EPA

TAGI:
TAGI:
RosjaUSAWładimir PutinUkrainaWojna w Ukrainie
