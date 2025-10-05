Putin: to doprowadzi do zniszczenia relacji Rosji z USA

- Stany Zjednoczone rozważają przekazanie Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk o zasięgu ponad 2,5 tysiąca kilometrów.
- Do tych informacji odniósł się Władimir Putin, przywódca atakującej Ukrainę Rosji.
- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem we wrześniu poprosił o dostarczenie Tomahawków.
Władimir Putin w rozmowie z rosyjskim propagandystą Pawłem Zarubinem, na konferencji Klubu Wałdajskiego w Soczi, powiedział, co oznaczać będzie dostarczenie Ukrainie rakiet Tomahawk. - To doprowadzi do zniszczenia naszych relacji, a przynajmniej pozytywnych trendów, które się w nich pojawiły - oznajmił.
W czwartek Putin powiedział, że dostarczenie Tomahawków Ukrainie zaszkodzi stosunkom rosyjsko-amerykańskim. Wyraził opinię, że siły rosyjskie będą zestrzeliwać te pociski i "doskonalić swój system obrony przeciwlotniczej".
Nowy etap eskalacji
Według niego nie jest możliwe używanie tych rakiet bez bezpośredniego udziału żołnierzy amerykańskich. Podkreślił, że będzie to oznaczać jakościowo nowy etap eskalacji, w tym w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.
Wiceprezydent USA J.D. Vance potwierdził tydzień temu, że Stany Zjednoczone rozważają sprzedaż Ukrainie pocisków Tomahawk, mających zasięg do 2,5 tysiąca kilometrów. Specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg oświadczył tego samego dnia, że jeszcze nie podjęto decyzji w tej sprawie.
O dostarczenie Tomahawków Ukrainie poprosił prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem 23 września w Nowym Jorku.
Autorka/Autor: kkop//akw
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: GAVRIIL GRIGOROV/PAP/EPA