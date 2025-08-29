U boku Xi i Kima. Putin "głównym gościem"

Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej składa wizytę w Chinach Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Władimir Putin w Chinach ma odbyć szereg spotkań dwustronnych z przywódcami innych krajów.

- Ważna rozmowa z Xi Jinpingiem odbędzie się przy filiżance herbaty - mówił doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow.

Dodał, że trwają starania o zorganizowanie spotkania Putina z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem.

W najbliższą niedzielę Władimir Putin przybędzie z czterodniową wizytą do Chin. Najpierw weźmie udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tianjin. Potem uda się do Pekinu, gdzie spotka się m.in. z Xi Jinpingiem.

Putin - jak poinformował w piątek jego doradca Jurij Uszakow - będzie "głównym gościem" podczas parady wojskowej na placu Tiananmen w Pekinie. - Będzie siedział po prawej stronie Xi. Po lewej znajdzie się Kim Dzong Un - mówił Uszkow.

Parada w Chinach pokazem siły

Parada wojskowa na placu Tiananmen ma upamiętnić zakończenie II wojny światowej po formalnej kapitulacji Japonii. Podczas trwającej 70 minut defilady z okazji 80. rocznicy "zwycięstwa w Chińskiej Wojnie Ludowej przeciwko Japońskiej Agresji w Światowej Wojnie Antyfaszystowskiej" ulicami Pekinu przemaszeruje ponad 10 tysięcy żołnierzy z 45 formacji wojskowych.

Chińska armia zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt, jak myśliwce, systemy obrony przeciwrakietowej i broń hipersoniczną.

Xi Jinping i Władimir Putin na obchodach 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Moskwie. Zdjęcie z 9 maja Źródło: PAP/EPA/YURI KOCHETKOV

Szereg spotkań Putina

Putin w Chinach ma odbyć szereg spotkań dwustronnych z przywódcami innych krajów, którzy będą tam obecni. Wśród nich jest premier Indii Narendra Modi, prezydent Iranu Masud Pezeszkian i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Nie jest jeszcze potwierdzone spotkanie Putina z Kimem, ale trwają starania o zorganizowanie takiej rozmowy - zapewnił Uszakow. - Ważna rozmowa z Xi Jinpingiem odbędzie się przy filiżance herbaty - dodał Uszakow. Głównym tematem będzie współpraca obu krajów.

