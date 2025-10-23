Logo strona główna
Świat

Nie robili tego od prawie 500 lat. Tak wyglądała wspólna modlitwa króla i papieża 

Wizyta brytyjskiej pary królewskiej w Watykanie
Wspólna modlitwa brytyjskiej pary królewskiej i papieża Leona XIV
Źródło: Reuters
W czwartek brytyjska para królewska rozpoczęła oficjalną wizytę w Watykanie. Król Karol III, jako pierwszy brytyjski monarcha od 1534 roku, modlił się wspólnie z papieżem.

Król Karol III i królowa Kamila przybyli w środę wieczorem do Stolicy Apostolskiej. Brytyjska para królewska składa oficjalną, państwową wizytę w Watykanie w Roku Świętym, który jest ogłaszany co 25 lat. Podczas poprzedniego Jubileuszu, ćwierć wieku temu, królowa Elżbieta II odwiedziła papieża Jana Pawła II. Obecna historyczna wizyta będzie skoncentrowana na dwóch aspektach: kwestiach ekumenizmu i ochronie środowiska naturalnego, które są bardzo bliskie papieżowi Leonowi XIV.

Powitanie brytyjskiej pary królewskiej w Watykanie
Powitanie brytyjskiej pary królewskiej w Watykanie
Źródło: Reuters

Pierwsze takie wydarzenie od prawie 500 lat

Głównymi punktami w harmonogramie są spotkanie brytyjskiej pary królewskiej z papieżem - pierwsze od wyboru Leona XIV w maju oraz nabożeństwo ekumeniczne w Kaplicy Sykstyńskiej.

Król Karol III, jako pierwszy brytyjski monarcha od czasów schizmy króla Anglii Henryka VIII (1534 r.), modlił się z papieżem.

Brytyjska para królewska na wizycie u papieża Leona XIV
Brytyjska para królewska na wizycie u papieża Leona XIV
Źródło: VATICAN MEDIA

W południe brytyjski monarcha z małżonką i Leon XIV udali się do Kaplicy Sykstyńskiej na wspólną modlitwę ekumeniczną w intencji troski o środowisko naturalne. Modlitwę po łacinie i angielsku poprowadził papież oraz anglikański arcybiskup Yorku Stephen Cottrell. Towarzyszył temu śpiew chórów królewskiego i papieskiego. 

Modlitwa ekumeniczna w Kaplicy Sykstyńskiej
Modlitwa ekumeniczna w Kaplicy Sykstyńskiej
Źródło: VATICAN MEDIA

- Król Karol III, który jest także głową Kościoła anglikańskiego, pragnął, aby wizyta w Stolicy Apostolskiej obejmowała również duchowy moment modlitwy z papieżem - wyjaśnił arcybiskup Flavio Pace z watykańskiej Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Brytyjska para królewska w Kaplicy Sykstyńskiej
Brytyjska para królewska w Kaplicy Sykstyńskiej

Specjalny fotel dla króla Karola

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie brytyjskiej pary królewskiej z papieżem w bibliotece Pałacu Apostolskiego. Następnie Karol III uda się na rozmowę z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem, a królowa Kamila zwiedzi Kaplicę Paulińską.

Król Karol III i królowa Kamila
Król Karol III i królowa Kamila
Źródło: TELENEWS/EPA/PAP

Po wspólnej modlitwie kolejnym punktem będzie spotkanie z osobami zaangażowanymi w działania na rzecz ochrony środowiska. Odbędzie się ono w Sali Królewskiej Pałacu Apostolskiego. - Moment ten podkreśli zaangażowanie papieża - wcześniej Franciszka, a teraz Leona XIV, Stolicy Apostolskiej i króla Karola III, na rzecz ekologii - powiedziała siostra Alessandra Smerilli, sekretarz Dykasterii do spraw Integralnego Rozwoju Człowieka. Po południu para królewska uda się do rzymskiej bazyliki Świętego Pawła za Murami, która jest tradycyjnym miejscem modlitw ekumenicznych. Brytyjski monarcha otrzyma tam w czasie uroczystości tytuł Królewskiego Konfratra (Royal Confrater). Z okazji wizyty w katolickiej bazylice przygotowano specjalny fotel dla króla. Nie jest wykluczone, że przejdzie on także przez Drzwi Święte, co jest gestem pielgrzymów Roku Świętego.

Wizyta monarchów w Watykanie

Oficjalna wizyta Karola III i Kamili w Watykanie planowana była na kwiecień tego roku, ale została przełożona z powodu złego stanu zdrowia papieża Franciszka. Para królewska, która gościła wtedy w Rzymie, odwiedziła prywatnie papieża w Domu Świętej Marty, gdzie przechodził rekonwalescencję po pobycie w szpitalu. Było to na niecałe dwa tygodnie przed jego śmiercią. Czwartkowe historyczne wydarzenie poprzedza kolejne ważne uroczystości w Watykanie - 1 listopada w czasie mszy na placu Świętego Piotra papież Leon XIV ogłosi Doktorem Kościoła świętego kardynała Johna Henry'ego Newmana, który, będąc anglikaninem, nawrócił się na katolicyzm.

pc

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: VATICAN MEDIA

WatykanBrytyjska rodzina królewskaWielka BrytaniaPapież Leon XIV
