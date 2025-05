Przerzut migrantów to najbardziej dochodowy przestępczy interes w Europie Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Kluczowe fakty: Nowe dane dotyczące przyznawania wiz krótkoterminowych opublikowała Komisja Europejska.

Liczba wiz przyznanych w 2024 roku była większa o 14,1 proc. niż w 2023 roku.

W których krajach złożono najwięcej wniosków, a które spotkały się z największą liczbą odmów?

We wtorek Komisja Europejska opublikowała nowe dane dotyczące wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych uprawniających do wjazdu do krajów strefy Schengen. Wynika z nich, że w 2024 roku konsulaty państw należących do Schengen na całym świecie otrzymały pond 11,7 mln aplikacji, o 13,6 proc. więcej niż w 2023 roku (10,3 mln) i o 56 proc. więcej niż w 2022 roku (7,5 mln).

Spośród wszystkich złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono ponad 9,7 mln. Oznacza to wzrost liczby wydanych wiz o 14,1 proc. względem roku poprzedniego. Jednocześnie 14,8 proc. wszystkich wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie.

Obywatelom których państw odmawiano wiz?

Najwięcej wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych złożono w Chinach (1,78 mln), Turcji (1,17 mln), Indiach (1,1 mln), Maroku (606,8 tys.) i Rosji (606,6 tys.). Najwięcej wiz wydano zaś kolejno w Chinach (1,68 mln), Turcji (993,9 tys.), Indiach (936,7 tys.), Rosji (541,8 tys.) i Arabii Saudyjskiej (470,9 tys.).

Z kolei krajami, do których spływało najwięcej takich wniosków, były Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy. Wydały one odpowiednio 2,5 mln, 1,3 mln, 1,29 mln i 1 mln wiz, w tym wiz uprawniających do zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego wjazdu. Do polskich konsulatów wpłynęło ponad 111 tys. wniosków, z czego przyznano ponad 91 tys. krótkoterminowych wiz.

Unia Europejska i strefa Schengen Źródło: PAP/Maciej Zieliński

Największe odsetki odmów przyznania wizy przez kraje Schengen odnotowano w przypadku takich krajów, jak m.in. Bangladesz (54,9 proc. wniosków rozpatrzonych negatywnie), Pakistan (47,5 proc.), Senegal (46,8 proc.), Haiti (46,3 proc.), Nigeria (45,9 proc.), Ghana (45,5 proc.) czy Kongo (43 proc.).

Dyskryminacja krajów Afryki?

Przy okazji publikacji statystyk CNN zwróciło uwagę na to, jak duże koszty ponieśli obywatele państw, którym odmówiono przyznania wizy. Koszt bezzwrotnej opłaty wizowej w przypadku osoby dorosłej to 90 euro. Stacja podaje przykład Nigerii, której obywatele w 2024 roku stracili na nieuzyskanych wizach ponad 4,5 mln euro, bowiem odrzucono wnioski łącznie ponad 50 tys. Nigeryjczyków.

CNN, powołując się na dane organizacji LAGO Collective, podaje, że łącznie kraje Afryki stracić mogły w ten sposób nawet 60 mln euro. - Najbiedniejsze kraje świata płacą najbogatszym krajom świata pieniądze za to, że nie dostają wiz - stwierdza założycielka organizacji Marta Foresti. - Podobnie jak w 2023 roku, im biedniejszy kraj, tym wyższy odsetek odrzuconych wniosków. Kraje afrykańskie są tym nieproporcjonalnie dotknięte - mówi, dodając, że jej zdaniem dowodzi to "dyskryminacji i stronniczości" w procesie.

Pytany o te zarzuty rzecznik Komisji Europejskiej przekazał CNN, że każdy wniosek jest rozpatrywany przez doświadczonych urzędników w poszczególnych państwach członkowskich, "w szczególności w odniesieniu do celu pobytu, wystarczających środków do utrzymania się i woli wnioskodawców do powrotu do kraju zamieszkania po wizycie w UE".