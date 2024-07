Żona nowego brytyjskiego premiera ma związki z Polską. Kim jest Victoria Starmer?

W czwartkowych wyborach do Izby Gmin laburzyści zdobyli 412 mandatów, co daje im komfortową większość i jest ich drugim najlepszym wynikiem w historii. Partia Pracy pozostawała w opozycji od przegranych wyborów w maju 2010 roku.

Victoria Starmer - kim jest

Keir Starmer kilka razy wspomniał w różnych wywiadach, że ich dwójka dzieci wychowywana jest w wierze matki i choć on sam jest ateistą, to stosunkowo często wraz nimi udaje się do synagogi, a w ich domu przestrzegane są żydowskie tradycje. Zapewnił jednak, że żydowskie pochodzenie jego żony nie było czynnikiem wpływającym na jego determinację, by wykorzenić z Partii Pracy antysemityzm, którego tolerowanie w jej szeregach zarzucano poprzednikowi Starmera w roli lidera, radykalnemu socjaliście Jeremy’emu Corbynowi.