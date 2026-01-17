Brytyjczycy zmienią granicę wieku rezerwistów

Obecnie rezerwiści w Wielkiej Brytanii mogą być wezwani do służby wojskowej w przypadku "zagrożenia narodowego, sytuacji nadzwyczajnej lub ataku na Wielką Brytanię", zaś zgodnie z nowymi zasadami rozciągnięte to będzie także na "przygotowania wojenne".
W opublikowanym przez brytyjski rząd komunikacie wskazano na USA, Francję, Niemcy i Polskę jako przykłady krajów, które zwiększają rolę rezerwistów, a także na doświadczenia Ukrainy, gdzie rezerwiści oraz całe społeczeństwo odgrywają znaczącą rolę w odpieraniu rosyjskiej agresji.
Jak przewiduje brytyjski rząd, zmiany wejdą w życie wiosną przyszłego roku.
Górną granicę wieku rezerwistów podniosła wcześniej Finlandia >>>
