Wrócił z wakacji z chorobą Guillaine'a-Barrego. Zaczęło się od problemów żołądkowych

Po powrocie z wakacji na Bali 23-letni Brytyjczyk miał problemy żołądkowe. Później pojawił się świąd oka, po kilku dniach trudności z oddychaniem i mówieniem. Lekarze zdiagnozowali u niego zespół Guillaine'a-Barrego, chorobę autoimmunologiczną objawiającą się osłabieniem mięśni. Teraz mężczyzna walczy o powrót do zdrowia. Nie jest w stanie mówić i samodzielnie oddychać, na nowo uczy się chodzić.

Tom Pegg, 23-letni Brytyjczyk, pracujący jako agent nieruchomości w Dubaju, wrócił z wakacji na Bali. Po urlopie miał problemy żołądkowe, co się zdarza u osób powracających z tego regionu. W ciągu kilku dni czuł się jednak coraz gorzej, do tego doszedł świąd oka, a następnie problemy z gardłem.

Zaniepokojony objawami Pegg zgłosił się do szpitala. Lekarze podejrzewając, że świąd jest wynikiem reakcji alergicznej, podali mu lek antyhistaminowy. Dwa dni później oczy 23-latka spuchły jednak jeszcze mocniej, mężczyzna miał też trudności z oddychaniem, nie mógł mówić. Jego przyjaciel wezwał pogotowie, Brytyjczyk ponownie trafił do szpitala.

Tym razem lekarze potraktowali jego przypadek poważniej. U Pegga zdiagnozowano zespół Guillaine'a-Barrego. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która objawia się osłabieniem lub porażeniem mięśni. Najczęściej poprzedza je infekcja dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego. Czynnik wyzwalający chorobę nie jest znany.

"Independent" relacjonuje, że stan 23-latka w pewnym momencie pogorszył się do tego stopnia, że mężczyzna na pięć dni został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną.

23-latek od nowa uczy się chodzić

Na początku września rodzinie 23-latka udało się zebrać w ramach założonej kilka tygodni wcześniej zbiórki 100 tysięcy dolarów. Za te pieniądze opłacono transport mężczyzny z Dubaju do Wielkiej Brytanii. Po wylądowaniu na Wyspach Pegg trafił do szpitala uniwersyteckiego w hrabstwie North Staffordshire.

- Daje radę na krótko wstać z łóżka, ale nadal jest bardzo słaby, musi być podłączony do tlenu. Przeszedł tracheotomię (zabieg otwarcia przedniej ściany tchawicy w celu umożliwienia dopływu powietrza do płuc, z pominięciem nosa, gardła i krtani - red.), nie może mówić i przełykać. Nie jest w stanie oddychać przez usta i nos - przekazała 28-letnia siostra Pegga, dodając, że na razie nie wiadomo, kiedy mężczyzna wróci do zdrowia.