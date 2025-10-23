Chcą pośmiertnego ułaskawienia ostatniej straconej kobiety w Wielkiej Brytanii

Londyn na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: Rodzina Ellis chce "warunkowego ułaskawienia" kobiety 70 lat po wykonaniu kary śmierci.

Prawnik rodziny podkreśla, że sąd nie wziął pod uwagę, że kobieta była ofiarą przemocy.

Kochanek Ellis, za zabójstwo którego została skazana, miał m.in. spowodować poronienie.

Ruth Ellis, 28-letnia matka samotnie wychowująca dwójkę dzieci i pracująca jako hostessa w klubie nocnym, została stracona 13 lipca 1955 roku po tym, jak sąd uznał ją winną zabójstwa swojego kochanka, Davida Blakely'ego. Rodzina Brytyjki od dziesięcioleci walczy o oczyszczenie jej z zarzutów. Teraz wnuki Ellis zwróciły się do brytyjskiego ministra sprawiedliwości Davida Lammy'ego z prośbą o "warunkowe ułaskawienie" - przekazał portal BBC w środę.

David Blakely i Ruth Ellis

Rodzina chce pośmiertnego ułaskawienia Ellis

Brytyjski nadawca cytuje wnuka skazanej kobiety, Stephena Bearda, który powiedział, że jego babka "jest zabójczynią, ale nie zasługiwała na to, by odejść z tego świata w taki sposób". Wnuczka Ellis, Laura Enston, powiedziała z kolei, że rodzinie zależy nie tylko na dobrym imieniu straconej. - Jesteśmy zdeterminowani, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby naprawić tę historyczną niesprawiedliwość i uhonorować nie tylko Ruth, ale wszystkie ofiary przemocy domowej, które zostały zawiedzione przez system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych - podkreśliła.

Dlaczego bliscy Brytyjki mówią o zawodzie? W toku procesu sędzia polecił ławie przysięgłych zignorować linię obrony dowodzącej, że matka dwójki dzieci była "źle traktowana przez swojego kochanka". Z relacji Ellis, jej przyjaciół, lekarzy i świadków wynikało między innymi, że Blakely uderzył ją w brzuch, powodując poronienie. Mężczyzna miał jej także grozić śmiercią - przypomniał dziennik "Guardian".

Powołując się na analizę dowodów, prawnik rodziny straconej Alex Bailin przekazał, że gdyby Ellis stanęła przed sądem dzisiaj, mogłaby powołać się na ograniczoną poczytalność lub utratę kontroli. - Na szczęście 70 lat po powieszeniu Ruth znacznie lepiej rozumiemy wpływ przemocy domowej na dobrostan emocjonalny i zachowanie ofiar - powiedział prawnik, którego cytuje BBC.

Ruth Ellis była ostatnią kobietą straconą w Wielkiej Brytanii. Dziesięć lat po wyroku w jej sprawie Zjednoczone Królestwo zawiesiło karę śmierci, a w kolejnych latach ostatecznie zatwierdziło jej zniesienie.

