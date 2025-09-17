Logo strona główna
Świat

Królewski orszak. Jak do Windsoru dotarła amerykańska delegacja?

Król Karol III i Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump i król Karol III dotarli do zamku Windsor wspólnie w królewskim powozie
Źródło: UK POOL
Prezydent USA Donald Trump wraz z żoną Melanią zaraz po oficjalnym powitaniu przez króla Karola III i królową Kamilę zostali przewiezieni królewskimi powozami do zamku Windsor. W czasie uroczystego przejazdu wozów słychać było narodowe hymny obu państw.

W środę król Karol wraz z królową Kamilą powitali Donalda Trumpa, który razem z żoną Melanią Trump przybyli do zamku Windsor. Obecni ta, byli również książę Walii William oraz jego żona - księżna Kate.

Powitanie Donalda i Melanii Trump na terenie zamku Windsor
Powitanie Donalda i Melanii Trump na terenie zamku Windsor
Źródło: Ian Vogler/Daily Mirror/PAP/PA

Następnie powozami oraz w towarzystwie królewskiej kawalerii i orkiestr trzech rodzajów sił zbrojnych zostali oni przewiezieni do zamku. Pierwszym z nich - Irish State Coach - podróżowali brytyjski monarcha i amerykański prezydent.

Król Karol III i Donald Trump
Król Karol III i Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT

Jak informuje Royal Collection Trust, ten wyprodukowany w Irlandii powóz został zakupiony przez królową Wiktorię oraz jej męża księcia Alberta w 1853 roku. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest ozdobny, złocony dach.

Jeszcze za życia królowa Elżbieta II jeździła tym powozem każdego roku na otwarcie brytyjskiego parlamentu.

Królewski powóz, którym jechali wspólnie król Karol III i Donald Trump
Królewski powóz, którym jechali wspólnie król Karol III i Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT

Do Scottish State Coach wsiadły królowa Kamila i pierwsza dama Melania Trump. Jest to jeden z najstarszych powozów w królewskich stajniach, który został zbudowany około 1830 roku dla księcia Cambridge i młodszego brata Jerzego IV.

Królowa Kamila i Melania Trump
Królowa Kamila i Melania Trump
Źródło: PAP/EPA/SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
List Trumpa do Nawrockiego. Nowe informacje
Księżna Kate, królowa Kamila i Melania Trump (17.09.2025)
"Kluczowy moment" dla księżnej Kate i Melanii Trump
pap_20250917_0GI
Kontrowersyjny pokaz na wieży zamku. Brytyjczycy przypomnieli prezydentowi o "przyjaźni"

Do trzeciego powodu wsiedli książę William i księżna Kate. CNN podaje, że wraz z nimi jechał także ambasador USA w Wielkiej Brytanii Warren Stephens z jego żoną Harriet.

Książę Walii William i jego żona księżna Kate
Książę Walii William i jego żona księżna Kate
Źródło: PAP/EPA/SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT

Czwarty - Ascot Landau - był przeznaczony dla sekretarza stanu Marco Rubio i specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa. Jak przekazało BBC, w piątym powozie znajdowali się natomiast starsi asystenci prezydenta i pierwszej damy.

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: BBC, PAP, Royal Collection Trust, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica