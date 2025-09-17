Królewski orszak. Jak do Windsoru dotarła amerykańska delegacja?

W środę król Karol wraz z królową Kamilą powitali Donalda Trumpa, który razem z żoną Melanią Trump przybyli do zamku Windsor. Obecni ta, byli również książę Walii William oraz jego żona - księżna Kate.
Następnie powozami oraz w towarzystwie królewskiej kawalerii i orkiestr trzech rodzajów sił zbrojnych zostali oni przewiezieni do zamku. Pierwszym z nich - Irish State Coach - podróżowali brytyjski monarcha i amerykański prezydent.
Jak informuje Royal Collection Trust, ten wyprodukowany w Irlandii powóz został zakupiony przez królową Wiktorię oraz jej męża księcia Alberta w 1853 roku. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest ozdobny, złocony dach.
Jeszcze za życia królowa Elżbieta II jeździła tym powozem każdego roku na otwarcie brytyjskiego parlamentu.
Do Scottish State Coach wsiadły królowa Kamila i pierwsza dama Melania Trump. Jest to jeden z najstarszych powozów w królewskich stajniach, który został zbudowany około 1830 roku dla księcia Cambridge i młodszego brata Jerzego IV.
Do trzeciego powodu wsiedli książę William i księżna Kate. CNN podaje, że wraz z nimi jechał także ambasador USA w Wielkiej Brytanii Warren Stephens z jego żoną Harriet.
Czwarty - Ascot Landau - był przeznaczony dla sekretarza stanu Marco Rubio i specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa. Jak przekazało BBC, w piątym powozie znajdowali się natomiast starsi asystenci prezydenta i pierwszej damy.
Autorka/Autor: kgr/akw
Źródło: BBC, PAP, Royal Collection Trust, CNN
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT