Królewski orszak. Jak do Windsoru dotarła amerykańska delegacja?

Prezydent USA Donald Trump i król Karol III dotarli do zamku Windsor wspólnie w królewskim powozie Źródło: UK POOL

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę król Karol wraz z królową Kamilą powitali Donalda Trumpa, który razem z żoną Melanią Trump przybyli do zamku Windsor. Obecni ta, byli również książę Walii William oraz jego żona - księżna Kate.

Powitanie Donalda i Melanii Trump na terenie zamku Windsor Źródło: Ian Vogler/Daily Mirror/PAP/PA

Następnie powozami oraz w towarzystwie królewskiej kawalerii i orkiestr trzech rodzajów sił zbrojnych zostali oni przewiezieni do zamku. Pierwszym z nich - Irish State Coach - podróżowali brytyjski monarcha i amerykański prezydent.

Król Karol III i Donald Trump Źródło: PAP/EPA/SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT

Jak informuje Royal Collection Trust, ten wyprodukowany w Irlandii powóz został zakupiony przez królową Wiktorię oraz jej męża księcia Alberta w 1853 roku. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest ozdobny, złocony dach.

Jeszcze za życia królowa Elżbieta II jeździła tym powozem każdego roku na otwarcie brytyjskiego parlamentu.

Królewski powóz, którym jechali wspólnie król Karol III i Donald Trump Źródło: PAP/EPA/SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT

Do Scottish State Coach wsiadły królowa Kamila i pierwsza dama Melania Trump. Jest to jeden z najstarszych powozów w królewskich stajniach, który został zbudowany około 1830 roku dla księcia Cambridge i młodszego brata Jerzego IV.

Królowa Kamila i Melania Trump Źródło: PAP/EPA/SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT

Do trzeciego powodu wsiedli książę William i księżna Kate. CNN podaje, że wraz z nimi jechał także ambasador USA w Wielkiej Brytanii Warren Stephens z jego żoną Harriet.

Książę Walii William i jego żona księżna Kate Źródło: PAP/EPA/SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT

Czwarty - Ascot Landau - był przeznaczony dla sekretarza stanu Marco Rubio i specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa. Jak przekazało BBC, w piątym powozie znajdowali się natomiast starsi asystenci prezydenta i pierwszej damy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD