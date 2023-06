Wiatr porwał nadmuchiwaną kulę z dzieckiem. "Przeleciała nad drzewami"

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 14:00 podczas festiwalu plenerowego w Southport w północno-zachodniej Anglii. Dziewięcioletni chłopiec znajdował się w nadmuchiwanej kuli do zorbingu na zbiorniku wodnym, która "nieoczekiwanie uniosła się w powietrze, po czym wylądowała w trawie" - przekazała policja w Merseyside w komunikacie na swojej stronie internetowej. "Poważnie ranny" chłopiec został przetransportowany śmigłowcem pogotowia ratunkowego do szpitala.