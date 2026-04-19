Chcieli podpalić synagogę. Premier "zszokowany"
Według organizacji Community Security Trust (CST), która zapewnia ochronę społeczności żydowskiej, w budynku synagogi Kenton United doszło do niewielkich uszkodzeń w jednym z pomieszczeń. Na miejsce wezwano policję i straż pożarną.
Nikt nie doznał obrażeń, ale potwierdzono niewielkie uszkodzenia spowodowane dymem.
To kolejny atak w ostatnich dniach
To trzeci atak na obiekt żydowski w stolicy w ostatnich dniach - poinformował we wpisie na Facebooku naczelny rabin Wielkiej Brytanii Ephraim Mirvis. Ataki na społeczność żydowską "nabierają tempa" - ocenił.
Brytyjski premier Keir Starmer napisał na X, że jest "zszokowany ostatnimi antysemickimi próbami podpaleń w północnym Londynie". "To jest odrażające i nie będzie tolerowane. Ataki na naszą społeczność żydowską to ataki na Wielką Brytanię" - podkreślił.
W piątek wieczorem podpalono budynek w Londynie, który wcześniej był wykorzystywany przez organizację żydowską. W środę doszło do podpalenia synagogi w pobliskiej dzielnicy Finchley.
Również w piątek brytyjska policja poinformowała, że bada incydent w pobliżu ambasady Izraela po tym, gdy jedna z grup zamieściła w internecie informację o użyciu dronów z "niebezpiecznymi substancjami".
Pod koniec marca w dzielnicy Golders Green, gdzie około połowę mieszkańców stanowią Żydzi, podpalono cztery ambulanse należące do społeczności żydowskiej.
To może być hybrydowa operacja Iranu
Do wszystkich ataków poprzedzających incydent w Kenton przyznała się powiązana z Iranem nieznana wcześniej grupa Harakat Aszab al-Jamin al-Islamijja.
Ataki te polegały zazwyczaj na podpaleniach lub użyciu niewielkich improwizowanych ładunków wybuchowych, były przeprowadzane nocą, a następnie rozpowszechniano informacje na ich temat, głównie na platformach społecznościowych powiązanych z proirańskimi środowiskami.
Obiekty żydowskie były w minionych tygodniach celem ataków także w innych krajach, między innymi w Belgii i Holandii. Dotyczyło to synagog, restauracji i szkoły żydowskiej.
Według think tanku Międzynarodowe Centrum Zwalczania Terroryzmu w Hadze (ICCT) seria zamachów na żydowskie cele w Europie może wskazywać na inspirowaną przez Iran operację hybrydową.
Źródło: PAP
