Chcieli podpalić synagogę. Premier "zszokowany"

W Londynie doszło do próby podpalenia synagogi
Źródło: Reuters
W północno-zachodnim Londynie w nocy z soboty na niedzielę doszło do próby podpalenia synagogi. "To jest odrażające i nie będzie tolerowane" - zadeklarował brytyjski premier Keir Starmer. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach w kraju.

Według organizacji Community Security Trust (CST), która zapewnia ochronę społeczności żydowskiej, w budynku synagogi Kenton United doszło do niewielkich uszkodzeń w jednym z pomieszczeń. Na miejsce wezwano policję i straż pożarną.

Nikt nie doznał obrażeń, ale potwierdzono niewielkie uszkodzenia spowodowane dymem.

To kolejny atak w ostatnich dniach

To trzeci atak na obiekt żydowski w stolicy w ostatnich dniach - poinformował we wpisie na Facebooku naczelny rabin Wielkiej Brytanii Ephraim Mirvis. Ataki na społeczność żydowską "nabierają tempa" - ocenił.

Brytyjski premier Keir Starmer napisał na X, że jest "zszokowany ostatnimi antysemickimi próbami podpaleń w północnym Londynie". "To jest odrażające i nie będzie tolerowane. Ataki na naszą społeczność żydowską to ataki na Wielką Brytanię" - podkreślił.

W piątek wieczorem podpalono budynek w Londynie, który wcześniej był wykorzystywany przez organizację żydowską. W środę doszło do podpalenia synagogi w pobliskiej dzielnicy Finchley.

Również w piątek brytyjska policja poinformowała, że bada incydent w pobliżu ambasady Izraela po tym, gdy jedna z grup zamieściła w internecie informację o użyciu dronów z "niebezpiecznymi substancjami".

Pod koniec marca w dzielnicy Golders Green, gdzie około połowę mieszkańców stanowią Żydzi, podpalono cztery ambulanse należące do społeczności żydowskiej.

To może być hybrydowa operacja Iranu

Do wszystkich ataków poprzedzających incydent w Kenton przyznała się powiązana z Iranem nieznana wcześniej grupa Harakat Aszab al-Jamin al-Islamijja.

Ataki te polegały zazwyczaj na podpaleniach lub użyciu niewielkich improwizowanych ładunków wybuchowych, były przeprowadzane nocą, a następnie rozpowszechniano informacje na ich temat, głównie na platformach społecznościowych powiązanych z proirańskimi środowiskami.

Obiekty żydowskie były w minionych tygodniach celem ataków także w innych krajach, między innymi w Belgii i Holandii. Dotyczyło to synagog, restauracji i szkoły żydowskiej.

Według think tanku Międzynarodowe Centrum Zwalczania Terroryzmu w Hadze (ICCT) seria zamachów na żydowskie cele w Europie może wskazywać na inspirowaną przez Iran operację hybrydową.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Wielka BrytaniaLondynIranŻydzijudaizm
Kuba Koprzywa
