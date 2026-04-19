Chcieli podpalić synagogę. Premier "zszokowany"

W Londynie doszło do próby podpalenia synagogi Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według organizacji Community Security Trust (CST), która zapewnia ochronę społeczności żydowskiej, w budynku synagogi Kenton United doszło do niewielkich uszkodzeń w jednym z pomieszczeń. Na miejsce wezwano policję i straż pożarną.

Nikt nie doznał obrażeń, ale potwierdzono niewielkie uszkodzenia spowodowane dymem.

To kolejny atak w ostatnich dniach

To trzeci atak na obiekt żydowski w stolicy w ostatnich dniach - poinformował we wpisie na Facebooku naczelny rabin Wielkiej Brytanii Ephraim Mirvis. Ataki na społeczność żydowską "nabierają tempa" - ocenił.

Brytyjski premier Keir Starmer napisał na X, że jest "zszokowany ostatnimi antysemickimi próbami podpaleń w północnym Londynie". "To jest odrażające i nie będzie tolerowane. Ataki na naszą społeczność żydowską to ataki na Wielką Brytanię" - podkreślił.

I am appalled by recent attempted antisemitic arson attacks in North London.



This is abhorrent and it will not be tolerated. Attacks on our Jewish community are attacks on Britain.



We are increasing visible policing and those responsible will be found and brought to justice.… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 19, 2026 Rozwiń

W piątek wieczorem podpalono budynek w Londynie, który wcześniej był wykorzystywany przez organizację żydowską. W środę doszło do podpalenia synagogi w pobliskiej dzielnicy Finchley.

Również w piątek brytyjska policja poinformowała, że bada incydent w pobliżu ambasady Izraela po tym, gdy jedna z grup zamieściła w internecie informację o użyciu dronów z "niebezpiecznymi substancjami".

Pod koniec marca w dzielnicy Golders Green, gdzie około połowę mieszkańców stanowią Żydzi, podpalono cztery ambulanse należące do społeczności żydowskiej.

To może być hybrydowa operacja Iranu

Do wszystkich ataków poprzedzających incydent w Kenton przyznała się powiązana z Iranem nieznana wcześniej grupa Harakat Aszab al-Jamin al-Islamijja.

Ataki te polegały zazwyczaj na podpaleniach lub użyciu niewielkich improwizowanych ładunków wybuchowych, były przeprowadzane nocą, a następnie rozpowszechniano informacje na ich temat, głównie na platformach społecznościowych powiązanych z proirańskimi środowiskami.

Obiekty żydowskie były w minionych tygodniach celem ataków także w innych krajach, między innymi w Belgii i Holandii. Dotyczyło to synagog, restauracji i szkoły żydowskiej.

Według think tanku Międzynarodowe Centrum Zwalczania Terroryzmu w Hadze (ICCT) seria zamachów na żydowskie cele w Europie może wskazywać na inspirowaną przez Iran operację hybrydową.

