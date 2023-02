W stołówkach ma być dostępne tylko wegańskie menu. Tak zdecydowali w głosowaniu sami studenci

Wegańskie menu na uniwersytecie

Jak podaje "Independent" w głosowaniu za wprowadzeniem wegańskiego menu opowiedziało się 72 proc. członków samorządu. Studenci domagają się wprowadzenia "zrównoważonego i w 100 proc. roślinnego" jadłospisu, który ma być odpowiedzią na kryzys klimatyczny. Przed podjęciem decyzji miały miejsce czterotygodniowe konsultacje, a orędownikiem zmian jest ogólnokrajowa inicjatywa studencka Plant-Based Universities, która działa na rzecz wprowadzenia roślinnych posiłków na brytyjskich uczelniach. - To świetnie, że Samorząd studentów Cambridge przyjął nasz wniosek (...). Usuwając produkty zwierzęce z menu, uniwersytet mógłby znacznie zmniejszyć swój wpływ na środowisko i pokazać światu swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój - wskazał cytowany przez "The Guardian" William Smith, działacz Plant-Based Universities na Cambridge. Zwrócił też uwagę, że uniwersytet poczynił ważne kroki już w 2016 roku, gdy z menu usunięto wołowinę i jagnięcinę. - Z niecierpliwością czekamy na współpracę nad kolejnymi niezbędnymi krokami - podkreślił.

Poniedziałkowa decyzja samorządu nie gwarantuje, że nowe menu będzie w pełni wegańskie, bo ostateczna decyzja należeć będzie do władz uniwersyteckich. "Uniwersytet w Cambridge usunął mięso pochodzące od zwierząt przeżuwających z menu we wszystkich stołówkach w 2016 roku i prowadzi zrównoważoną żywnościowo politykę, która ma również na celu aktywne promowanie opcji opartych na roślinach, usunięcie ryb, które nie spełniają kryterium zrównoważonego rozwoju i zmniejszenie odpadów żywnościowych. Zawsze chętnie przyjmujemy sugestie od studentów i pracowników" - przekazał rzecznik uczelni, cytowany przez "The Guardian".