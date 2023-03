Proces Fiony Beal. Zamordowała partnera podejrzewanego o zdradę, wszystko opisała w swoim dzienniku

Fiona Beal oskarżona o morderstwo

Był tam również opis samego morderstwa. "Trzymałam nóż w kieszeni szlafroka, a kiedy (Billingham -red.) poszedł do łazienki, schowałam go do szuflady obok łóżka. Przyniosłam też dłuto, worek na śmieci i kable. Zmusiłam go, by założył opaskę na oczy. To było trudniejsze, niż myślałam. Ukrycie ciała było niełatwe. Jego przeniesienie jest znacznie trudniejsze, niż wygląda to w telewizji" - pisała Beal.