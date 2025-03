Paraliż na Heathrow. Wpłynie na ponad 1300 lotów

"Z powodu pożaru podstacji elektrycznej zaopatrującej lotnisko, Heathrow mierzy się ze znaczącym brakiem prądu. By zapewnić bezpieczeństwo naszych pasażerów i pracowników, Heathrow będzie zamknięte do godz. 23.59 21 marca" - napisano na oficjalnym koncie lotniska w serwisie X.

Pożar w Londynie zmusił samoloty na całym świecie do zmiany tras. Qantas Airways przekierowało swój lot z Perth do Paryża, samolot linii United Airlines lecący z Nowego Jorku przekierowano do Shannon w Irlandii, a lot United Airlines z San Francisco zamiast w Londynie wylądował w Waszyngtonie - donosi Reuters. Jak dodaje agencja, niektóre samoloty lecące z USA do Wielkiej Brytanii zawracały w locie i wracały do ​​punktu odlotu.