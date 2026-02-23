Były brytyjski minister aresztowany

Siatka Jeffreya Epsteina. Pisał ze swoimi skautami, kiedy jeszcze odsiadywał wyrok Źródło: Katarzyna Górniak / "Fakty" TVN

Były brytyjski minister, unijny komisarz i ambasador Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych Peter Mandelson został aresztowany przez londyńską policję pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego - poinformował dziennik "The Times", cytowany przez Reutersa.

"Funkcjonariusze aresztowali 72-letniego mężczyznę pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego" - poinformowała później policja w oświadczeniu.

"Został aresztowany w poniedziałek, 23 lutego, w Camden i przewieziony na posterunek policji w Londynie w celu przesłuchania" - przekazała policja. Dodano, że było to "następstwem wykonania nakazów przeszukania dwóch nieruchomości w hrabstwie Wiltshire i gminie Camden". Na początku lutego policja przeszukała domy Mandelsona w zachodniej Anglii i w Londynie.

W brytyjskim prawie za nadużycie stanowiska publicznego grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, a dotyczące go sprawy rozpatruje Sąd Koronny, który zajmuje się wyłącznie najpoważniejszymi przestępstwami.

Na początku lutego Mandelson zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy, a w ubiegłym roku został zwolniony z funkcji ambasadora w Waszyngtonie.

Mandelson w aktach Epsteina

Z akt sprawy Jeffreya Epsteina wynika, że Mandelson przekazywał poufne dokumenty na temat polityki rządu.

W jednym z dokumentów z 2009 roku Peter Mandelson - wówczas czołowa postać w rządzie premiera Gordona Browna, określany też przez Epsteina jako de facto wicepremier - przesłał Epsteinowi rządowe propozycje odpowiedzi na kryzys finansowy. Chodziło o e-maila doradcy premiera Nicka Butlera. Korespondencja wysłana do szefa rządu zawierała propozycje inwestycji w sektorze prywatnym i poprawy sytuacji budżetowej. Mandelson przesłał e-maila Epsteinowi z dopiskiem: "Ciekawa notatka, która poszła do premiera".

W innych wiadomościach do miliardera Mandelson informował go o próbach zawiązania nowej koalicji rządowej po wyborach 2010 roku, a także zapowiadał - na godziny przed ogłoszeniem decyzji 9 maja 2010 roku - uchwalenie przez ministrów państw UE pakietu ratunkowego dla strefy euro o wartości 500 miliardów dolarów.

Oprócz przekazywania Epsteinowi poufnych informacji z nowo opublikowanych dokumentów wynikało, że w latach 2003-2004 Epstein dokonał trzech płatności na rzecz Mandelsona i jego partnera Reinalda Avili da Silvy w wysokości 25 tysięcy dolarów każda.

Aresztowany były książę

W zeszłym tygodniu pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego aresztowany został były książę, Andrzej Mountbatten-Windsor. Po kilkunastu godzinach opuścił komisariat policji. Zarzuty wobec niego dotyczą okresu, gdy był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii do spraw handlu między 2001 a 2011 rokiem.

Aresztowanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i - jak się później okazało - zajmował się stręczycielstwem. Wśród wielu dokumentów znalazły się też sugerujące, że były książę przekazywał Epsteinowi poufne informacje.

