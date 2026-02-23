Logo strona główna
Świat

Były brytyjski minister aresztowany

Lord Peter Mandelson opuszcza swój dom, 21 lutego 2026
Siatka Jeffreya Epsteina. Pisał ze swoimi skautami, kiedy jeszcze odsiadywał wyrok
Źródło: Katarzyna Górniak / "Fakty" TVN
Peter Mandelson został aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego - poinformowały brytyjskie media.

Były brytyjski minister, unijny komisarz i ambasador Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych Peter Mandelson został aresztowany przez londyńską policję pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego - poinformował dziennik "The Times", cytowany przez Reutersa.

Zdjęcie z 21 lutego 2026 roku
Lord Peter Mandelson opuszcza swój dom
Źródło: James Manning/PA Images via Getty Images

"Funkcjonariusze aresztowali 72-letniego mężczyznę pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego" - poinformowała później policja w oświadczeniu.

"Został aresztowany w poniedziałek, 23 lutego, w Camden i przewieziony na posterunek policji w Londynie w celu przesłuchania" - przekazała policja. Dodano, że było to "następstwem wykonania nakazów przeszukania dwóch nieruchomości w hrabstwie Wiltshire i gminie Camden". Na początku lutego policja przeszukała domy Mandelsona w zachodniej Anglii i w Londynie.

"Facet, który zna wszystkich". Przez Epsteina upada "książę ciemności"
"Facet, który zna wszystkich". Przez Epsteina upada "książę ciemności"

Marcin Złotkowski

W brytyjskim prawie za nadużycie stanowiska publicznego grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, a dotyczące go sprawy rozpatruje Sąd Koronny, który zajmuje się wyłącznie najpoważniejszymi przestępstwami.

Na początku lutego Mandelson zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy, a w ubiegłym roku został zwolniony z funkcji ambasadora w Waszyngtonie.

Mandelson w aktach Epsteina

Z akt sprawy Jeffreya Epsteina wynika, że Mandelson przekazywał poufne dokumenty na temat polityki rządu.

W jednym z dokumentów z 2009 roku Peter Mandelson - wówczas czołowa postać w rządzie premiera Gordona Browna, określany też przez Epsteina jako de facto wicepremier - przesłał Epsteinowi rządowe propozycje odpowiedzi na kryzys finansowy. Chodziło o e-maila doradcy premiera Nicka Butlera. Korespondencja wysłana do szefa rządu zawierała propozycje inwestycji w sektorze prywatnym i poprawy sytuacji budżetowej. Mandelson przesłał e-maila Epsteinowi z dopiskiem: "Ciekawa notatka, która poszła do premiera".

"Wicepremier" przekazywał Epsteinowi poufne dokumenty. "Ciekawa notatka"
"Wicepremier" przekazywał Epsteinowi poufne dokumenty. "Ciekawa notatka"

W innych wiadomościach do miliardera Mandelson informował go o próbach zawiązania nowej koalicji rządowej po wyborach 2010 roku, a także zapowiadał - na godziny przed ogłoszeniem decyzji 9 maja 2010 roku - uchwalenie przez ministrów państw UE pakietu ratunkowego dla strefy euro o wartości 500 miliardów dolarów.

Oprócz przekazywania Epsteinowi poufnych informacji z nowo opublikowanych dokumentów wynikało, że w latach 2003-2004 Epstein dokonał trzech płatności na rzecz Mandelsona i jego partnera Reinalda Avili da Silvy w wysokości 25 tysięcy dolarów każda.

Aresztowany były książę

W zeszłym tygodniu pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego aresztowany został były książę, Andrzej Mountbatten-Windsor. Po kilkunastu godzinach opuścił komisariat policji. Zarzuty wobec niego dotyczą okresu, gdy był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii do spraw handlu między 2001 a 2011 rokiem.

Związki byłego księcia z Epsteinem. Policja zapowiada kolejne działania

Związki byłego księcia z Epsteinem. Policja zapowiada kolejne działania

Oszołomiony, przerażony, skulony. Jak powstało słynne zdjęcie

Oszołomiony, przerażony, skulony. Jak powstało słynne zdjęcie

Aresztowanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i - jak się później okazało - zajmował się stręczycielstwem. Wśród wielu dokumentów znalazły się też sugerujące, że były książę przekazywał Epsteinowi poufne informacje.

pc

"Na każdym, kto się domyślał, ciąży brzemię odpowiedzialności"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa /akw

Źródło: Reuters, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: James Manning/PA Images via Getty Images

