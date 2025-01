Oskarżony Axel Rudakubana przyznał się w poniedziałek do zamordowania trzech dziewczynek, a także do usiłowania zabójstwa 10 kolejnych osób (dzieci i dorosłych), wyprodukowania trucizny oraz posiadania instrukcji opracowanych przez Al-Kaidę.

Po zatrzymaniu napastnika i rewizji w jego domu policja powiadomiła, że znalazła truciznę oraz plik w formacie PDF zatytułowany "Military Studies in the Jihad Against the Tyrants: The Al Qaeda Training Manual ("Studia wojskowe w dżihadzie przeciwko tyranom: podręcznik szkoleniowy Al-Kaidy - tłum.)". Rudakubana został w rezultacie oskarżony o "posiadanie informacji, które mogą być przydatne osobie dokonującej lub przygotowującej akt terrorystyczny".