Przerzuciła przez płot butelkę z listem. Reakcja brytyjskiego MSW, minister przyleciała śmigłowcem

40 migrantów wywiezionych z Manston

- Kiedy dotarliśmy do Victoria Station (dworzec w centrum Londynu - red.), kierowca autobusu kazał nam wysiąść. Poprosiłem go, by zadzwonił do urzędnika do spraw imigracji, ale on powiedział, że muszę wysiąść z autobusu i zadzwonić do rodziny. Powiedziałem mu, że musiało zajść nieporozumienie, bo nie mam tu rodziny - twierdził cytowany przez BBC mężczyzna. - Inni mówili to samo. Było nas około jedenastu. Nie mieliśmy dokąd pójść. Kierowca autobusu powiedział tylko, że musimy wysiąść. Powiedział, że miał nas zabrać do Victoria Station i że mamy zadzwonić do rodziny (...) Nie wiedziałem co robić. Inni udali się do swoich rodzin, ale gdzie ja miałem iść? - powiedział.