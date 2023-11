Marsz solidarności z Palestyńczykami w Londynie. Zatrzymania po kontrmanifestacjach

Przekazała też, że do tej pory zatrzymano 92 kontrmanifestantów. Według komunikatu, 82 osoby zostały zatrzymane prewencyjnie, aby nie dopuścić ich w pobliże propalestyńskiego marszu, zaś 10 innych - w związku z różnymi innymi wykroczeniami, w tym posiadaniem broni ofensywnej i narkotyków.

Policja nie podała liczebności uczestników propalestyńskiego marszu, podkreśliła jednak, że jest ona znacząco wyższa niż we wszystkich wcześniejszych marszach, które odbyły się w Londynie od czasu ataku palestyńskiej organizacji Hamas na Izrael . Jak dotąd w najliczniejszych z nich przeszło około 100 tysięcy osób.

"Frekwencja jest bardzo duża"

Emocje i obawy

Sobotni marsz solidarności z Palestyńczykami budzi wyjątkowe emocje, ponieważ zbiega się z przypadającymi w ten weekend Dniem Pamięci i Niedzielą Pamięci, gdy Brytyjczycy oddają hołd swoim poległym żołnierzom. Z tego powodu wyrażano obawy, że przy tej okazji może dojść do sprofanowania pomników wojennych. Napięcie potęgował fakt, że do Londynu przyjechało wielu zwolenników skrajnej prawicy i piłkarskich pseudokibiców, którzy utrzymywali, że mają zamiar bronić pomników.

Krótko przed godz. 11 miejscowego czasu (godz. 10 w Polsce), gdy w całym kraju dwoma minutami ciszy oddawany jest hołd poległym, doszło do przepychanek między zwolennikami skrajnej prawicy a policją w pobliżu The Cenotaph, pomnika poświęconego poległym żołnierzom, przy którym co roku odbywają się główne uroczystości.