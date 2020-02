Nożownik z meczetu przed sądem. Zarzut "ciężkiego uszkodzenia ciała"

Oskarżony to 29-letni Daniel Horton, który od zeszłego roku jest bezdomnym. Ofiara i napastnik znali się, bo Horton od lat uczęszczał do znajdującego się w pobliżu Regent’s Park meczetu. W czwartek po południu zaatakował on 70-letniego muezina Raafata Maglada nożem kuchennym, zadając mu 1,5-centymetrową ranę w okolicach karku.