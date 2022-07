Wybory na lidera brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Sunak lub Truss przyszłym premierem Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii odbyła się kolejna tura wyborów na przewodniczącego Partii Konserwatywnej, który zastąpi Borisa Johnsona także na stanowisku brytyjskiego premiera. Do ostatniego etapu przeszli: były brytyjski minister finansów Rishi Sunak oraz minister spraw zagranicznych Liz Truss.

Truss dopiero w środowym głosowaniu po raz pierwszy znalazła się w czołowej dwójce. We wszystkich poprzednich turach na drugim miejscu była Mordaunt, która na początku wyborów niespodziewanie wyrosła na faworytkę do wygranej, ale Truss stopniowo nadrabiała do niej dystans.