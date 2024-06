Keir Starmer lepiej oceniany przez Brytyjczyków

W środowej debacie obaj politycy mieli możliwość wzajemnego reagowania na swoje odpowiedzi. Najpierw byli przepytywani przez dziennikarkę stacji, a następnie odpowiadali na pytania publiczności w studiu. Ankietowani przez YouGov widzowie zostali poproszeni, by - pozostawiając swoje preferencje polityczne - ocenili, który z nich lepiej wypadł podczas tej debaty. Na Starmera wskazało 64 proc., a na Sunaka - 36 proc. 58 proc. odparło, że to Starmer wyglądał na bardziej godnego zaufania, a 56 proc., że był bardziej sympatyczny. Według 71 proc. pytanych lider Partii Pracy bardziej rozumie zwykłych ludzi, natomiast tylko 13 proc. powiedziało to o obecnym premierze. Według połowy pytanych Starmer bardziej wyglądał jak materiał na premiera, podczas gdy to samo o Sunaku powiedziało tylko 35 proc. respondentów.