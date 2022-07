Był ministrem finansów Wielkiej Brytanii, chce zastąpić Borisa Johnsona

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zrezygnował w czwartek z szefowania Partii Konserwatywnej i stanowiska premiera, ale zachowa obie funkcje do czasu wyboru następcy. - Proces wyboru nowego przywódcy powinien zacząć się od razu. W przyszłym tygodniu zostanie opublikowany harmonogram - zapowiedział.

Rishi Sunak może zastąpić Johnsona?

Rishi Sunak ministrem finansów był do wtorku. Wraz z ministrem zdrowia Sajidem Javidem, rozpoczęli falę rezygnacji ze stanowisk rządowych, która spowodowała, że w czwartek swoją dymisję ogłosił Johnson.

Do rezygnacji ministrów doszło po tym, jak Downing Street przyznało, że Johnson od 2019 roku wiedział o zarzutach wobec posła Chrisa Pinchera, dotyczących jego niewłaściwego zachowania seksualnego, a mimo to powołał go w lutym tego roku na stanowisko zastępcy "whipa", czyli osoby pilnującej dyscypliny w klubie poselskim.