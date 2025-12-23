Logo strona główna
Świat

Były brytyjski ambasador w Moskwie: pokój w Ukrainie jest niemożliwy, dopóki u władzy będzie Putin

Putin
Kwaśniewski: Putin dąży do opanowania całej Ukrainy
Źródło: TVN24
Były brytyjski ambasador w Moskwie Laurie Bristow stwierdził na łamach dziennika "Telegraph", że osiągnięcie pokoju w Ukrainie jest niemożliwe, dopóki żyje i sprawuje władzę w Rosji Władimir Putin.

Zdaniem byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w Rosji Laurie Bristowa, który pełnił swoją funkcję w Rosji w latach 2016-2020, "fantazją" jest myślenie, że Władimir Putin może zostać przekonany do zakończenia walki w zamian za ustępstwa terytorialne.

W opinii dyplomaty, przywódcy z krajów zachodnich muszą zaakceptować, że Moskwy nie zmieni się dopóki na Kremlu będzie zasiadał Putin.

Putin
Putin
Źródło: PAVEL BEDNYAKOV/POOL/PAP

W opinii Bristowa, Putin "chce w zasadzie potwierdzić prawa wielkiego mocarstwa, tak jak je sam postrzega, czyli do strefy wpływów, co w istocie oznacza imperium obejmujące Europę Środkową i Wschodnią, a tego nie da się pogodzić z naszymi interesami".

Bristow: tego konfliktu nie da się rozwiązać, póki Putin jest u władzy

Ambasador zaapelował do zachodnich przywódców, aby porzucili przekonanie, że "ten konflikt da się rozwiązać, póki Putin jest u władzy". - Myślę nawet że dopóki Putin żyje. Aby sam konflikt się rozwiązał, Rosja musi się radykalnie zmienić, a to się nie stanie dopóki Putin pozostaje u władzy - powiedział Bristow.

Według niego publiczne wypowiedzi Putina jasno pokazują, że nie jest on zainteresowany kompromisem.

Steve Witkoff
Wspólne oświadczenie USA i Ukrainy po rozmowach w Miami. Jest też wymowny wpis wysłannika Kremla
Władimir Putin
"Financial Times" o błędnych informacjach docierających na Kreml
Menzen i Braun jeszcze razem. Konwencja Konfederacji (24.06.2023)
"Dla nich Putin jest czyściutki, a Ukraina zła. To są dziady po prostu"
- Przywódcy europejscy, w tym (premier Wielkiej Brytanii) Keir Starmer, muszą zaakceptować, że będą musieli nadal dozbrajać Ukrainę, aby powstrzymać Rosję przed dalszymi działaniami; nie dlatego, że chcą, aby wojna trwała, ale dlatego, że chcą, aby się zakończyła – powiedział dyplomata.

- Jeśli Amerykanie zdecydują, że ich interesy leżą gdzie indziej (niż w Ukrainie), to nasze interesy będą nadal dotyczyć bezpieczeństwa w Europie i nie ma od tego ucieczki. Chodzi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii – dodał.

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAVEL BEDNYAKOV/POOL/PAP

Wojna w UkrainieWładimir PutinWielka Brytania
