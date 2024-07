Banksy ściągnął na siebie falę krytycznych komentarzy po tym, jak na festiwalu muzycznym Glastonbury pojawił się stworzony przez niego ponton z manekinami przypominającymi migrantów. Artysta, który od początku kariery pilnie strzeże swojej prawdziwej tożsamości, odniósł się do krytyki w mediach społecznościowych.

Ponton z manekinami ubranymi w bluzy i odblaskowe kamizelki, tak by przypominały migrantów próbujących dostać się do Europy, pojawił się nad tłumem uczestników festiwalu muzycznego w angielskim Glastonbury. Najpierw w piątkowy wieczór, a następnie w sobotę, akurat kiedy grupa Idles śpiewała: "Mój brat jest imigrantem, pięknym imigrantem". Banksy umieścił na Instagramie nagranie wideo z happeningu, które "wydaje się potwierdzać jego autorstwo" - podała stacja Sky News w poniedziałek. Na nagraniu - do którego nie dodano żadnego opisu - widać ponton unoszony przez tłum fanów muzyki.

Rozwiń

Inicjatywę Banksy'ego skrytykował między innymi brytyjski minister spraw wewnętrznych James Cleverly. "Próby przeprawienia się przez kanał (La Manche z Francji do Wielkiej Brytanii - red.) na małych łódkach kosztowały już życie zbyt wielu ludzi" - napisał polityk w serwisie X. "Uczestnicy festiwalu przebrani za migrantów i chwalący w trakcie imprezy działania przemytników ludzi są okropni. To nie jest coś, co powinniśmy trywializować bez względu na wyznawane poglądy polityczne" - dodał. W programie Sky News Breakfast Cleverly skrytykował happening Banksy'ego, określając go jako "podły i nie do przyjęcia".

Banksy odpowiada na krytykę

Banksy odniósł się do krytyki ze strony ministra we wpisie, który opublikował na Instagramie w środę. "Minister spraw wewnętrznych nazwał mój ponton z Glastonbury czymś 'podłym i nie do przyjęcia', co wydaje mi się nieco przesadzone" - napisał artysta. "Prawdziwa łódź, którą finansuję, "MV Louise Michel", poniedziałkowej nocy uratowała 17 dzieci bez opieki na środku Morza Śródziemnego. Za karę zatrzymały ją władze Włoch, co wydaje mi się podłe i nie do przyjęcia" - dodał Banksy.

Rozwiń

Statek "MV Louise Michel", o którym Banksy wspomniał we wpisie, miał zabrać 37 migrantów uratowanych na morzu do Pozzallo na Sycylii, ale zamiast tego zabrał ich na wyspę Lampedusa, rzekomo z powodu wzburzonego morza - przekazała w środę agencja Reutera. W związku ze zmianą celu jednostka ta została zatrzymana przez władze Włoch na 20 dni w porcie na Lampedusie - poinformowała organizacja charytatywna Louise Michel w serwisie X.

Zastępca premiera krytykuje inicjatywę Banksy'ego

Kwestie związane z migracją nie od dziś są szeroko komentowane w Wielkiej Brytanii. Rząd premiera Rishiego Sunaka uznał powstrzymanie napływu migrantów bez legalnego statusu za jeden z pięciu swoich priorytetów. Mimo to pierwsza połowa roku była rekordowa: przez kanał La Manche do kraju przedostało się 12,9 tys. osób, 17 proc. więcej, niż w pierwszym półroczu 2023 roku, i 8 proc. więcej, niż w analogicznym okresie 2022 roku - informowały przed tygodniem brytyjskie media.

Poproszony o komentarz zastępca premiera Oliver Dowden powiedział w wywiadzie dla Times Radio, że inicjatywa Banksy'ego na Glastonbury go zasmuciła. "Gangi (przemytników migrantów - red.) nalewają połowę potrzebnego paliwa, tak, żeby zabrakło go w połowie drogi przez kanał i żeby ponton zaczął tonąć. Nie sądzę, żeby był to dobry temat do żartów na Glastonbury" - ocenił.

Ponton Banksy'ego na Glastonbury Luke Brennan / Redferns / Getty Images

Kim jest Banksy

Banksy jest brytyjskim artystą sztuki ulicznej. Jego prace, łączące graffiti z technikami szablonowymi, od początku lat 90. pojawiają się na ulicach Londynu i w innych miejscach na świecie. Przesłaniem i poziomem swoich prac, często politycznie zaangażowanych, zdobył uznanie innych artystów, mediów i licznych fanów. Jednocześnie jest jednym z najbardziej zagadkowych artystów. Nigdy nie ujawnił swojej tożsamości, która od lat pozostaje przedmiotem spekulacji.

BBC w 2017 roku pisało o dochodzeniu szkockiego dziennikarza, który ustalił, że Banksy prawdopodobnie pochodzi z Bristolu. W ubiegłym roku stacja opublikowała odnalezione nagranie rozmowy z Banksym sprzed 20 lat. Artysta miał zdradzić w nim swoje prawdziwe imię. Dziennikarz Nigel Wrench zapytał wówczas, czy - zgodnie z krążącymi wtedy plotkami - nazywa się Robert Banks. - Jestem Robbie - odparł znany graficiarz.

Festiwal Glastonbury

Festiwal muzyczny Glastonbury, organizowany w angielskim hrabstwie Somerset, jest jednym z największych wydarzeń tego typu na świecie. Według organizatorów co roku może gościć do 210 tysięcy osób. W tym roku na liście wykonawców znaleźli się między innymi: Dua Lipa, Avril Lavigne, John Smith, Shania Twain, Red Hot Chilli Pipers, Coldplay, PJ Harvey i Olivia Dean.

Autorka/Autor:wac//am

Źródło: PAP, Sky News, Reuters, tvn24.pl