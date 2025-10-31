Sytuacja bez precedensu. Co jeszcze może stracić zhańbiony książę?

Książę Andrzej pozbawiony wszystkich tytułów, w tym książęcego. Korespondencja Macieja Worocha

Kluczowe fakty: Decyzja o odebraniu Andrzejowi tytułów ma związek z oskarżeniami wysuwanymi przez Virginię Giuffre.

Brat zmarłej Amerykanki ze wzruszeniem komentował pozbawienie księcia tytułów. W wywiadzie mówi o "zwycięstwie".

Co może doprowadzić do usunięcia brata Karola III z kolejki do brytyjskiego tronu?

Pałac Buckingham poinformował o rozpoczęciu formalnego procesu odebrania tytułów i honorów młodszemu bratu Karola III w czwartek. W komunikacie podano, że "książę Andrzej będzie teraz znany jako Andrew Mountbatten Windsor". Syn Elżbiety II straci tytuły earla Inverness, barona Killyleagh, członkostwo w Orderze Podwiązki i Królewskim Orderze Wiktoriańskim oraz prawo do bycia nazywanym Jego Królewską Wysokością.

Sytuacja bez precedensu

Portal BBC zauważył, że taka sytuacja to swoiste novum. "Nie ma współczesnych precedensów dla tak kolosalnej utraty statusu królewskiego" - przekazał brytyjski publiczny nadawca, dodając: "Pozostaje mu jedynie miejsce w linii sukcesji, ale nowe wytyczne Biblioteki Izby Gmin wskazują, że również to może zostać odebrane przez parlament, jeśli zgodzą się na to kraje Wspólnoty Narodów".

Craig Prescott, ekspert w dziedzinie prawa konstytucyjnego i monarchii z Royal Holloway, University of London, w tekście opublikowanym w portalu The Conversation podkreślił, że zhańbiony były już książę zachowuje miejsce w linii sukcesji nawet bez tytułu książęcego.

"Teoretycznie jego miejsce w linii sukcesji mogłoby zostać usunięte, ale taki krok wymagałby również zgody 14 pozostałych krajów (w tym Kanady, Australii i Papui-Nowej Gwinei), w których głową państwa jest brytyjski monarcha" - zauważył ekspert. Obecnie Andrew jest ósmy w kolejce do brytyjskiego tronu - za księciem Williamem i jego dziećmi oraz księciem Harrym i jego dziećmi.

Młodszy brat Karola III nie tylko traci tytuły: otrzymał również wezwanie do zrzeczenia się dzierżawy dotychczas zamieszkiwanej rezydencji Royal Lodge i przeniesienia się do innego, prywatnego lokum.

Royal Lodge. Rezydencja, w której mieszka Andrew Mountbatten Windsor Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

"Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia"

Decyzje w sprawie byłego księcia Yorku mają związek z oskarżeniami wysuwanymi przez Virginię Giuffre. Amerykanka w 2021 roku złożyła w sądzie w Nowym Jorku pozew, w którym oskarżyła księcia Andrzeja twierdząc, że w 2001 roku, gdy miała 17 lat, została przez niego wykorzystana seksualnie. Giuffre w kwietniu popełniła samobójstwo. Była jedną z ofiar amerykańskiego finansisty Jeffreya Epsteina. "Publikacja jej pośmiertnych wspomnień w tym miesiącu nasiliła presję na rodzinę królewską" - przekazał portal BBC w piątek.

Rodzina Giuffre pozbawienie brata króla tytułu księcia określiła jako zwycięstwo "bez precedensu w historii". - Ta zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnej rodziny pokonała księcia. Jesteśmy z niej bardzo dumni - powiedział ze łzami w oczach Sky Roberts, brat Giuffre, w programie BBC Newsnight.

