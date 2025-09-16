Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Vance zapowiedział demontaż lewicowych organizacji

Wiceprezydent J.D. Vance poprowadził program Charliego Kirka
Charlie Kirk
Źródło: Reuters
J.D. Vance poprowadził program publicystyczny zabitego aktywisty Charliego Kirka. Wiceprezydent USA stwierdził, że przez demontaż lewicowych organizacji osiągnie się "prawdziwą jedność".

Wiceprezydent USA J.D. Vance, przedstawiony jako "wieloletni przyjaciel Charliego Kirka", poprowadził program zamordowanego aktywisty w prawicowym kanale Real America's Voice. Program był też transmitowany na żywo w sali prasowej Białego Domu.

Wiceprezydent J.D. Vance poprowadził program Charliego Kirka
Wiceprezydent J.D. Vance poprowadził program Charliego Kirka
Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Podczas ponad dwugodzinnej audycji przeprowadził rozmowy z innymi przyjaciółmi Kirka, w tym z czołowym doradcą prezydenta Stephenem Millerem, rzeczniczką Białego Domu Karoline Leavitt, ministrem zdrowia Robertem F. Kennedym jr., a także skrajnie prawicowym publicystą Tuckerem Carlsonem.

W trakcie programu Vance obiecywał, że przyniesie "prawdziwą jedność" w kraju poprzez demontaż lewicowych organizacji, które - jego zdaniem - zachęcają do przemocy politycznej i współodpowiadają za zabójstwo Kirka.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Człowiek, bez którego nie zrozumienie współczesnej Ameryki

- Podczas gdy nasza strona na pewno ma swoich świrów, statystycznym faktem jest, że większość wariatów w amerykańskiej polityce to dziś dumni członkowie skrajnej lewicy - przekonywał Vance.

Jako przykłady organizacji zachęcających jego zdaniem do przemocy wymienił m.in. Open Society Foundation George'a Sorosa i Fundację Forda.

Administracja Trumpa zapowiada działania przeciwko skrajnej lewicy

Stephen Miller stwierdził z kolei, że w Ameryce funkcjonuje szeroka siatka krajowego terroryzmu związanego z lewicą. - Jak Bóg mi świadkiem, wykorzystamy wszystkie zasoby, jakimi dysponujemy w Departamencie Sprawiedliwości, Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego i w całym rządzie, aby zidentyfikować, zakłócić, zlikwidować i zniszczyć te sieci - zapowiedział.

Już wcześniej zwolnienia pracowników, którzy negatywnie wypowiadali się o Kirku po jego zabójstwie zapowiedział Pentagon i inne departamenty. Wypowiedzi Vance'a i Millera to już kolejna zapowiedź ze strony administracji Trumpa podjęcia działań przeciwko skrajnej lewicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Chwila ciszy w Sejmie po zabójstwie kontrowersyjnego aktywisty
Polska
Charlie Kirk
Pracownicy zawieszani i zwalniani za komentarze po śmierci Charliego Kirka
BIZNES
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Radny śmiał się z "minuty ciszy dla Charliego Kirka"
Poznań

Donald Trump pytany w poniedziałek, czy uzna Antifę za organizację terrorystyczną, oświadczył, że jest za takim rozwiązaniem, jeśli wesprze go w tym jego zespół, m.in. prokurator generalna Pam Bondi. Trump podczas swojej pierwszej kadencji dążył do uznania wywodzącego się z Niemiec ruchu Antifa za organizację terrorystyczną, lecz wówczas napotkał na opór służb. - Rozmawiałem też z prokurator generalną o wniesieniu zarzutów w ramach RICO (prawa dotyczącego przestępczości zorganizowanej - red.) przeciwko pewnym ludziom, o których czytaliście, a którzy wydają miliony dolarów na agitację. To nie są protesty. To są przestępstwa. To, co ci ludzie robią: rzucają cegłami w samochody ICE i straży granicznej - mówił Trump.

Trump opowiedział się również za nakazem ściągania flag osób transpłciowych jako rzekomo podżegających do terroryzmu, choć przyznał, że przeszkodą w tym byłaby wolność słowa.

W niedzielę prezydent Donald Trump stwierdził, że niektóre organizacje i działacze już są objęci śledztwami służb i że wkrótce poda szczegóły. Trump konsekwentnie przekonuje, że mimo wielu przypadków prawicowego terroryzmu w ostatnich latach i zamachów na liberalnych polityków, za przemoc polityczną odpowiada jedynie radykalna lewica.

W piątkowym wywiadzie w Fox News Trump stwierdził, że radykałowie na prawicy są radykalni, bo "nie chcą widzieć przestępczości lub martwią się o granicę", natomiast prawdziwy problem leży na lewicy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAJ.D. VanceDostęp do broni w USA
Czytaj także:
Zawalił się fragment sufitu w galerii handlowej
Zawalił się fragment sufitu w kinie. Galeria handlowa zamknięta do odwołania
Kujawsko-Pomorskie
pc
Dron nad budynkami rządu. Wiceszef MSWiA: użyto pewnych technik
Polska
Burza, piorun, błyskawica, wyładowania
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
METEO
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek. Strażacy uwolnili kierowcę zakleszczonego w kabinie
WARSZAWA
Nutrie nad zalewem w Parzęczewie
Zaczyna się odławianie nutrii. Nie wszystkie to przeżyją
Piotr Krysztofiak , Małgorzata Goślińska
Auta zderzyły się na al. Książąt Polskich
Zderzył się z autobusem miejskim. 44-letni kierowca nie żyje
Łódź
Światłowody dotrą do miejsc, gdzie operatorom nie opłacało się wcześniej inwestować
Ministerstwo rozważa nowy obowiązek dla budujących domy
BIZNES
imageTitle
Światowe władze kolarskie uderzają w Hiszpanię. "Niedopuszczalne"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki w niemieckich mediach. Mówi o "byciu przygotowanym" do wojny
Sekretarz stanu Marco Rubio
Putin ośmielony po spotkaniu z Trumpem? "Nie powiedziałbym"
imageTitle
Dramatyczne sceny. Amerykanka zasłabła na murawie
EUROSPORT
imageTitle
"On jest z innej planety". Nieziemska premia Duplantisa za rekord i złoto
EUROSPORT
1509N321XR PIS DNZ ZALEWSKI SLONIE PSYCHO DZIECI 04
"Osiem miesięcy przepełnionych bólem i lękiem"
Polska
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem. Pociągi złapały opóźnienia
WARSZAWA
pap_20250604_2YN
Kontrowersyjny kandydat dostał oficjalne poparcie
aleksandria egipt shutterstock_2334977667
Na południe od popularnej Hurghady powstanie nowy kurort
BIZNES
Burza, ciemne chmury, pioruny
Burze, silny wiatr, ulewy. IMGW wydał ostrzeżenia
METEO
Rosyjski atak na Zaporoże
Nocny atak na Ukrainę. Są zabici
Dziki uszkodziły boisko klubu Advit Wiązowna
Dziki zryły boisko. "Jakby ktoś przeorał je traktorem"
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Były mistrz świata i filar Barcelony zakończył karierę w wieku 31 lat
EUROSPORT
Zniszczony budynek w Dosze. Izrael miał w stolicy Kataru zaatakować przywódców Hamasu
Netanjahu uprzedził Trumpa, prezydent USA "nie powiedział nie"
System Wisła
Ważny test systemu Wisła. "Po raz pierwszy w Polsce"
Polska
imageTitle
Ugryzła rywalkę. Drakońska kara
EUROSPORT
Ćwiczenia systemów artyleryjskich w obwodzie królewieckim
Rosyjskie ćwiczenia przy granicy z Polską
Ambasada Rosji w Danii
Fala solidarności z Polską. Kolejne kraje protestują
Prezydent Karol Nawrocki w Berlinie
Prezydent Nawrocki w Berlinie i Paryżu. Wraz z nim przedstawiciel rządu
Polska
pap_20220613_0GP
Dron nad Warszawą, wizyta Srebrnego Lisa, runął sufit w kinie
WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, chłodniej
Pochmurno, deszczowo i chłodno
METEO
imageTitle
Zmarł dzień przed urodzinami. Tragedia we włoskiej kadrze
EUROSPORT
47 min
pc
Remigiusz Mróz: widziałem siebie w Sejmie
Kultura polityczna

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica