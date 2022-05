WHO: brak dowodów, że wirus małpiej ospy zmutował

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie ma dowodów na to, że wirus małpiej ospy uległ mutacji – powiedziała dyrektor wykonawcza agencji WHO Rosamund Lewis. Według organizacji najnowsza fala wirusa rozprzestrzenia się w dużym stopniu drogą płciową, co nie oznacza jednak, że spełnia kryteria dla chorób przenoszonych drogą płciową. Do zakażenia może dojść przy okazji stosunku seksualnego. Wirus "wnika on do organizmu przez uszkodzoną skórę, drogi oddechowe, oczy, nos i usta" – wyjaśniają amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). W USA potwierdzono co najmniej dwa przypadki małpiej ospy.

Szefowa sekretariatu ds. ospy - agencji podległej WHO – Rosamund Lewis powiedziała, że organizacja nie dysponuje dowodami na to, że wirus małpiej ospy uległ mutacji. Podkreśliła, że mutacje zwykle są słabsze. Zastrzegła, że sekwencjonowanie genomu przypadków pomoże w zrozumieniu obecnej epidemii.

Eksperci ds. zdrowia zwracają uwagę na mutacje, które mogą sprawić, że wirus będzie się szybciej przenosił lub będzie bardziej dotkliwy. – Ponad 100 podejrzanych i potwierdzonych przypadków nie było poważnych – przekazała Maria van Kerkove, która prowadzi dla WHO badania nad chorobami zakaźnymi.

- Sytuacja jest możliwa do opanowania – powiedziała. – Nie możemy jednak oderwać wzroku od tego, co dzieje się w Afryce, w krajach, w których mamy do czynienia z sytuacją endemiczną – dodała.

Małpia ospa BSIP/UIG Via Getty Images

Amerykańska agencja o drogach zakażenia małpią ospą

W USA potwierdzono co najmniej dwa przypadki małpiej ospy: w Massachusetts i w Nowym Jorku. Przebywający w Japonii prezydent Joe Biden mówił w poniedziałek, że szczepionka przeciwko ospie wietrznej jest skuteczna też w przypadku małpiej.

Prezydent zapewnił, że Ameryka ma szczepionek wystarczająco dużo, aby poradzić sobie z ewentualnym prawdopodobieństwem wystąpienia problemu. - Nie sądzę, żeby to było tak niepokojące, jak w przypadku koronawirusa. Ale myślę, że ludzie powinni być ostrożni – przestrzegł.

Przypadki małpiej ospy na świecie WHO

"Wirus rozprzestrzenia się poprzez bliski kontakt z ludźmi, zwierzętami lub materiałami zakażonymi wirusem. Wnika on do organizmu przez uszkodzoną skórę, drogi oddechowe, oczy, nos i usta" – wyjaśniły Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), dodając, że do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka może dojść również przez kropelki oddechowe.

Według CDC małpią ospę wywołuje wirus należący do tej samej rodziny co do ospy wietrznej, ale nie jest tak groźna. Jak jednak wynika z obserwacji poczynionych w Afryce może zabić nawet 1 na 10 osób, które zachorują na tę chorobę.

WHO zwraca uwagę, że chociaż sam wirus nie należy w klasyfikacji do chorób przenoszonych drogą płciową, najnowsza fala zachorowań rozprzestrzeniła się właśnie w dużym stopniu w ten sposób.

Autor:asty/adso

Źródło: PAP, Reuters