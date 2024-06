Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przestrzega przed podrobionymi partiami popularnego leku na cukrzycę - Ozempic. Wykryto je w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Według WHO ich stosowanie może prowadzić do nieefektywnego leczenia bądź wystąpienia działań niepożądanych.

WHO wydało alert w związku z trzema podrobionymi partiami Ozempicu – leku stosowanego przez cukrzyków do zmniejszania poziomu cukru we krwi. Sfałszowane produkty wykryto w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Dostały się one na rynek w ramach "regulowanego łańcucha dostaw". Firma Novo Nordisk, producent Ozempicu, potwierdziła, że nie odpowiada za ich wytworzenie.

WHO przestrzega przed partiami leku o numerach LP6F832 i MP5E511 oraz lekami oznaczonymi numerem partii NAR0074 i numerem seryjnym 430834149057. W przesłanym tvn24.pl komentarzu Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) podał, że część z nich "znajdowała się w obrocie w Polsce". Mowa o lekach z serii MP5E511 z terminem ważności do lipca 2025 roku, oznaczonych numerem seryjnym 1946483405690. Wykryto je już na początku listopada ubiegłego roku. GIF podjął wówczas decyzję o "wycofaniu ich z obrotu na terenie całego kraju" i opublikował ostrzeżenie w ich sprawie.

Wykryto podrobione partie leku Ozempic. WHO alarmuje

Z informacji przekazanej tvn24.pl wynika, że listopadzie ubiegłego roku, w związku z ostrzeżeniem otrzymanym od niemieckich organów, Główny Inspektorat Farmaceutyczny zadecydował również o "zakazie wprowadzania do obrotu w Polsce" leków Ozempic oznaczonych numerem partii NP5G866 i numerem seryjnym 1946483405690 ważnych do lipca 2025 roku oraz numerem partii NP5G866 i numerem seryjnym 1031002838555 ważnych do grudnia 2025 roku. Pozostałe dwie partie, przed którymi ostrzega WHO, czyli LP6F832 i NAR0074, nie zostały stwierdzone na polskim rynku. Z uwagi na to "nie było konieczności podejmowania dodatkowych działań".

Ozempic podawany jest podskórnie zdjęcie poglądowe Shutterstock

W przypadku wykrycia podrobionych leków WHO zaleca zaprzestanie ich używania. Ich stosowanie może prowadzić bowiem do nieefektywnego leczenia. Środki te mogą zawierać nieodpowiednie dawki substancji czynnej. Mogę też być skażone nieznanymi, potencjalnie szkodliwymi substancjami. Z uwagi na to, oraz fakt, iż lek Ozempic podawany jest podskórnie, fałszywe partie mogą stanowić poważne ryzyko dla zdrowia i życia - alarmuje WHO.

Pracownicy służby zdrowia powinni zgłaszać krajowym organom wszelkie podejrzenia wykrycia nieoryginalnych leków - dodaje organizacja. Sugeruje też kontakt z władzami w razie zaobserwowania niespotykanych działań niepożądanych czy braku skuteczności leku. WHO zaleca pacjentom by sprawdzali numery partii i numery seryjne swoich leków, upewnili się, że ich etykiety są dobrze przyklejone i nie ma na nich błędów. O posiadaniu podrobionego Ozempicu świadczyć może także niestandardowy wygląd penów do iniekcji leku – informuje Światowa Organizacja Zdrowia.

Autorka/Autor:jdw//am

Źródło: tvn24.pl