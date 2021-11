Wenezuelskie służby oskarżane o zbrodnie przeciw ludzkości. Trybunał w Hadze wszczął dochodzenie

Wobec wenezuelskich służb bezpieczeństwa pod rządami prezydenta Nicolasa Maduro wszczęto w środę dochodzenie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Haski sąd zbada zarzuty dotyczące możliwego popełnienia przez nie zbrodni przeciw ludzkości. Jak zauważył brytyjski "Guardian", jest to pierwsze tego typu dochodzenie wobec państwa Ameryki Łacińskiej.

Khan poprosił o stworzenie warunków dla nieskrępowanej pracy śledczych i zapowiedział, że "będzie źle oceniał wszelkie wysiłki zmierzające do upolitycznienia pracy niezależnego biura prokuratorów".

Nicolas Maduro odrzuca oskarżenia wobec Wenezueli

Maduro poinformował, że nie zgadza się z decyzjami Khana. Dodał, że podpisał z przedstawicielami MTK "trzystronicowy list porozumienia, który umożliwi władzom Wenezueli przeprowadzenie własnych postępowań w poszukiwaniu sprawiedliwości, na co zezwala Statut Rzymski, na podstawie którego powstał Międzynarodowy Trybunał Karny". - Gwarantuję, że zabierzemy się do pracy, by razem znaleźć prawdę - obiecał prezydent.