Świat

"Czuję mieszankę strachu i radości". Wenezuelczycy o tym, co się stało

Wenezuelczycy w Peru świętowali schwytanie przywódcy Nicolasa Maduro
Wenezuelczycy świętują schwytanie Nicolasa Maduro przed ambasadą w Peru
Źródło: Reuters
"Płakaliśmy razem ze szczęścia", "martwimy się o to, co będzie dalej" - tak wyglądają skrajne reakcje Wenezuelczyków po nocnym ataku Stanów Zjednoczonych na ich kraj i pojmaniu dyktatora Nicolasa Maduro. Ulice Caracas - potężnej metropolii - rano były opustoszałe, choć później wiele osób ustawiło się jednak w kolejkach do sklepów, aby zrobić zapasy potrzebnych produktów. Na ostatnie wydarzenia reagowali też w sobotę Wenezuelczycy przebywający za granicą.

Jak opisuje sytuację w Caracas Reuters, obywatele byli zaskoczeni amerykańskim atakiem, ale nie ukrywali swojego zadowolenia z upadku rządu Nicolasa Maduro. Są jednak zdezorientowani, bowiem nie wiedzą, kto będzie teraz rządził ich krajem.

- Nie mogłam w to uwierzyć. Widziałam to najpierw w mediach społecznościowych, a potem w telewizji. Teraz chciałabym wiedzieć, co będzie dalej - mówiła agencji 74-letnia Nancy Perez w drodze do piekarni niedaleko swojego domu w Walencji w środkowej Wenezueli.

Większość mieszkańców Caracas została w sobotę rano w swoich domach, obserwując najnowsze informacje w telefonach i środkach masowego przekazu. Niektórzy jednak postanowili zrobić zapasy żywności na wypadek, gdyby musieli schronić się na dłużej.

Zdjęcie z 3 stycznia 2026 roku
Wenezuelczycy ustawiają się w kolejce po żywność przed jednym z supermarketów w Caracas
Źródło: PAP/EPA/RONALD PENA

- Moja siostra, która jest w Stanach Zjednoczonych, obudziła mnie tą wiadomością, płakała. Płakaliśmy razem ze szczęścia. Szczerze mówiąc, czuję mieszankę strachu i radości - Reuters cytuje 39-letniego Jairo Chacina, mechanika i właściciela warsztatu samochodowego, czekającego w długiej kolejce po zakupy spożywcze.

"Martwimy się o to, co będzie dalej"

Atak USA rozpoczął się około godziny 2 w nocy z piątku na sobotę. Według Reutersa, świadkowie widzieli eksplozje, samoloty i czarny dym nad Caracas przez około 90 minut. Na nagraniach wideo widać było liczne wybuchy rozświetlające nocne niebo, a atak pozbawił prądu południową część miasta, w pobliżu dużej bazy wojskowej.

50-letnia Carmen Marquez, mieszkająca we wschodniej części stolicy, relacjonowała, że po tym jak usłyszała pierwsze wybuchy, wyszła na dach swojego domu i słyszała samoloty na różnych wysokościach, choć ich nie widziała. - Niebo przecinały światła przypominające flary, a potem słychać było eksplozje. Martwimy się o to, co będzie dalej. Nie wiemy nic od rządu, tylko to, co podaje telewizja państwowa - powiedziała.

Portale śledzące loty w sobotni poranek pokazywały, że przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą była całkowicie pusta.

CNN: Maduro zaskoczony przez Delta Force we własnej sypialni

CNN: Maduro zaskoczony przez Delta Force we własnej sypialni

"W powietrzu unosi się zapach po wybuchach". Relacja polskiej dziennikarki z Caracas

"W powietrzu unosi się zapach po wybuchach". Relacja polskiej dziennikarki z Caracas

Wenezuelczycy świętują obalenie Maduro

Schwytanie przywódcy Nicolasa Maduro świętowali między innymi znajdujący się w Peru Wenezuelczycy, którzy zebrali się przed ambasadą w Limie, stolicy kraju. Na nagraniu opublikowanym przez Reutersa widać, jak tańczyli i klaskali.

Wenezuelczycy w Peru świętowali schwytanie Nicolasa Maduro
Wenezuelczycy w Peru świętowali schwytanie Nicolasa Maduro
Źródło: Reuters

O ostatnich wydarzeniach wypowiedziała się cytowana przez agencję wenezuelska migrantka Milagros Ortega. - Nie mam tu rodziny, tylko syna. Moi rodzice są w Wenezueli i mam nadzieję, że będę mogła tam pojechać - wyznała.

- Mój tata, będąc politycznym przywódcą w Wenezueli, widział tę zmianę. Mówił: "Córko, kiedy wrócisz - gdy ten rząd odejdzie - wrócisz do Wenezueli". A świadomość, że mój tata za swojego życia był świadkiem upadku Nicolasa Maduro, dla mnie to emocje. Chciałbym zobaczyć jego twarz - mówiła przez łzy.

Reuters opublikował nagrania celebrujących Wenezuelczyków również w Chile, jak i USA.

pc

Co się kryje za działaniami Trumpa wobec Wenezueli

Autorka/Autor: kgr/adso

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

WenezuelaUSADonald TrumpNicolas Maduro
Mróz, noc, sople lodu
Temperatura w nocy wszędzie spadnie poniżej zera
METEO
Donald Trump
"Niewiarygodna siła" USA. Trump: będziemy prowadzić Wenezuelę do czasu jej udanej transformacji
Świat
imageTitle
Gwiazdy poobijane w Innsbrucku. Lider zderzył się z bandą
EUROSPORT
imageTitle
Perfekcjonizm 18-latka. "Trochę ten kwalifikacyjny skok zepsułem"
EUROSPORT
Nicolas Maduro w rękach Amerykanów na pokładzie USS Iwo Jima
Maduro w rękach Amerykanów. Pierwsze zdjęcie
Świat
Zima, śnieg
Śnieżne fronty przetoczą się przez Polskę. Ile śniegu dosypie
METEO
Zabójstwo taksówkarza w Giżycku
Areszt i zarzut zabójstwa taksówkarza w sylwestrową noc
Olsztyn
Policjanci stoją w pobliżu baru w Crans-Montanie, gdzie doszło do tragicznego pożaru
Zarzuty po śmierci w płomieniach w Szwajcarii. Dwoje podejrzanych
Świat
Andrzej Paczkowski
Wybitny historyk i wykładowca. Nie żyje profesor Andrzej Paczkowski
imageTitle
Dyskwalifikacja Wąska. "Niczemu nie jest winny"
EUROSPORT
Kierowcę zatrzymano, gdy stracił panowanie na autem
Kradzież paliwa i pościg za kierowcą
Poznań
Śnieg
Alert RCB. Tutaj znów będzie groźnie
METEO
Nicolas Maduro (po lewej) i minister obrony Vladimir Padrino 25 listopada 2025 w Caracas
CNN: Maduro zaskoczony przez Delta Force we własnej sypialni
Świat
imageTitle
Oto rywale polskich skoczków w Innsbrucku. Trudne zadanie Kubackiego
EUROSPORT
prad
Wciąż nie mają prądu. "Komórki nie działały, trzeba siedzieć w domu"
METEO
imageTitle
Polacy awansowali prawie w komplecie. Zaskakująca dyskwalifikacja
EUROSPORT
Policjanci odnaleźli mężczyznę w zaroślach
44-latek zadzwonił po pomoc, nie wiedział, gdzie jest
Białystok
Punkt kontrolny przy siedzibie Ministerstwa Obrony Wenezueli
Świat reaguje po ataku
Świat
imageTitle
Gąsienica-Daniel potwierdziła dobrą formę. Miejsce w czołowej dziesiątce
Najnowsze
imageTitle
Biało-Czerwoni solidni w kwalifikacjach. Tak skakali w sobotę (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
jaczew wieś budynki miasteczko domy
Tak Polacy oceniają życie na wsi
BIZNES
Czołowe zderzenie na DK79 w miejscowości Coniew
Trzy osoby ranne w zderzeniu na krajowej "79". Lądował śmigłowiec ratunkowy
WARSZAWA
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega
METEO
Wołodymyr Zełenski i Denys Szmyhal
Ciąg dalszy zmian w rządzie Ukrainy. Zełenski wskazał kolejną osobę
Świat
Kampinoski Park Narodowy
Dyrekcja Kampinosu zamknęła fragmenty szlaków
WARSZAWA
Intensywne opady śniegu w Koszalinie
"Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie"
METEO
imageTitle
Polacy mocnym akcentem otworzyli Rajd Dakar. Świetny prolog w Janbu
EUROSPORT
Donald Trump obserwuje pokaz żołnierzy sił specjalnych w bazie wojskowej Fort Bragg w Karolinie Północnej (10 czerwca 2025 r.)
"Trump wprowadza amerykańską wizję świata". Jest "jedna rzecz, której nienawidzi najbardziej"
Świat
Policja szuka mężczyzn z nagrania
Ktoś okradł mieszkanie seniorki. Jest nagranie i apel policji
Poznań
FACET-KOMPUTER-NOC-MIESZKANIE-shutterstock_1804298107
Cyberzagrożenia w 2026 roku. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do oszustw
BIZNES

