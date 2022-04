Dziś wybory parlamentarne na Węgrzech

Do list partii, które osiągną 5-procentowy próg, są też doliczane głosy z jednomandatowych okręgów wyborczych ich kandydatów, którzy nie zdobyli mandatu. Dolicza się także "nadprogramowe" głosy zwycięzcy z jednomandatowego okręgu, czyli różnicę między liczbą jego głosów a tych oddanych na drugiego w kolejności kandydata; od tej liczby odejmuje się jednak jeden głos.

Może głosować ponad 8 milionów osób

Do głosowania uprawnionych jest nieco ponad 8,2 miliona obywateli Węgier. Głosy będzie można oddawać od godziny 6 rano do godziny 19, przy czym jeśli przed lokalem wyborczym będzie stać o godzinie 19 kolejka, to oddać głos mogą wszyscy, którzy w niej czekają. Z powodu dużych kolejek między innymi w przedstawicielstwie dyplomatycznym Węgier w Londynie przy poprzednich wyborach w 2018 roku głosowanie zakończono dopiero około godziny 23.