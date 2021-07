Orban zapowiada referendum w sprawie ustawy dyskryminującej osoby LGBT

Viktor Orban zapowiedział zainicjowanie przygotowań do referendum w sprawie ustawy, w związku z którą Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Węgrom. Głosowanie ma dotyczyć ustawy o "ochronie dzieci" - jak nazywa ją rząd w Budapeszcie. Jak podkreślają europejscy urzędnicy, to przepisy "naruszające prawa podstawowe osób LGBTIQ".

Orban w nagraniu zamieszczonym na Facebooku zarzucił instytucjom unijnym, że nadużywają swojej władzy, domagając się zmian w przepisach o "ochronie dzieci". - Tam działacze LGBT wchodzą do przedszkoli i szkół i to oni prowadzą wychowanie seksualne. Chcą tego samego u nas i dlatego brukselscy biurokraci grożą i inicjują procedury o naruszeniu zobowiązań, czyli nadużywają swojej władzy – oznajmił.

Kolejne pytania w referendum

"Czy jest Pan/i za tym, by wśród małoletnich dzieci popularyzowano zabiegi zmiany płci?" "Czy jest Pan/i za tym, by także dla małoletnich dzieci dostępne były zabiegi zmiany płci?" "Czy jest Pan/i za tym, by małoletnim dzieciom pokazywano bez ograniczeń seksualne treści medialne mające wpływ na ich rozwój?" "Czy jest Pan/i za tym, by małoletnim dzieciom pokazywano treści medialne prezentujące zmianę płci?". Parlament Węgier przyjął w czerwcu ustawę, w której zapisano, że szkolne zajęcia podejmujące kwestie seksualności nie mogą "propagować" homoseksualizmu ani zmiany płci. Takie zajęcia poza pedagogami szkolnymi będą mogły prowadzić tylko osoby i organizacje występujące w oficjalnym, aktualizowanym rejestrze. Ponadto państwo ma chronić prawo dziecka do zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia. W ustawie zakazano też udostępniania osobom poniżej 18. roku życia treści pornograficznych, a także popularyzujących zmianę płci zapisanej w chwili urodzenia, jak również homoseksualizm.