Ukraiński MSZ wzywa ambasadora Węgier. Powodem szalik Orbána

MSZ Ukrainy oczekuje przeprosin

Orbán we wtorek zamieścił na Facebooku wpis, w którym odniósł się do sprawy: "Piłka nożna to nie polityka. Nie doszukujcie się w niej rzeczy, których nie ma. Reprezentacja Węgier należy do wszystkich Węgrów, niezależnie od tego, gdzie mieszkają!" - napisał. Agencja Reutera odnotowała, że Ukraina i Węgry prowadziły w ostatnich latach spór o to, co władze Węgier nazwały "ograniczaniem praw etnicznych Węgrów" mieszkających w Ukrainie do używania języka ojczystego, zwłaszcza w edukacji, po tym, jak Ukraina w 2017 roku przyjęła ustawę oświatową.