Świat Nowa posada Petera Szijjarto. Będzie pracować dla chińskiego koncernu Oprac. Mikołaj Stępień |

Spotkanie Petera Szijjarto z Sergiejem Ławrowem. Wideo archiwalne Źródło wideo: Archiwum Reuters Źródło zdj. gł.: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

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Peter Szijjarto, który przez blisko 12 lat pełnił funkcję szefa węgierskiej dyplomacji, ogłosił w środę, że otrzymał "wyjątkowo prestiżową ofertę" od czołowego światowego producenta aut elektrycznych pochodzącego z Chin - BYD. Oferta - jak opisał - dotyczy objęcia "stanowiska o zasięgu międzynarodowym". Przekazał także, że z tego powodu zrezygnował z mandatu poselskiego.

"Od dziś będę pracować jako menedżer odpowiedzialny za relacje zewnętrzne grupy oraz rozwój nowych linii biznesowych" - dodał Szijjarto.

Magyar o decyzji Szijjarto: rozpad Fideszu postępuje coraz szybciej

Decyzję byłego ministra spraw zagranicznych skomentował w środę premier Węgier Peter Magyar we wpisie na Facebooku.

"W coraz szybszym tempie postępuje całkowity rozpad dawnej partii rządzącej, Fideszu" - czytamy we wpisie. Szef węgierskiego rządu zwrócił również uwagę, że Szijjarto obejmuje stanowisko w firmie, dla której wcześniej "wywalczył ogromne dotacje państwowe z Węgier".

"Różnica w stosunku do dotychczasowej sytuacji polega na tym, że od teraz za tę samą 'pracę' Peter Szijjarto nie będzie już opłacany przez obywateli Węgier, lecz przez swojego faktycznego pracodawcę" - zaznaczył Magyar.

Nowe stanowisko Petera Szijjarto. Viktor Orban pogratulował

Węgierska telewizja ATV podała, że były minister poinformował wcześniej o swojej decyzji przebywającego w USA byłego premiera Viktora Orbana, w którego rządzie był szefem dyplomacji. Orban pogratulował Szijjarto nowego stanowiska we wpisie na Facebooku.

Portal Telex powiadomił, że po przegranej Fideszu w kwietniowych wyborach były szef węgierskiej dyplomacji otrzymał oferty pracy od kilku międzynarodowych firm.

Peter Szijjarto Źródło zdjęcia: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Szijjarto zasiadał w węgierskim parlamencie od 2002 roku. Po porażce wyborczej w kwietniu opuścił większość głosowań w parlamencie, rzadko pojawiał się publicznie czy publikował w portalach społecznościowych.

W 2023 roku Szijjarto ogłosił, że BYD otworzy na Węgrzech swoją pierwszą europejską fabrykę. Projekt określił mianem "jednej z największych inwestycji w historii węgierskiej gospodarki". Chińska firma ogłosiła w czerwcu, że montaż samochodów w zakładzie na południu Węgier rozpocznie w czwartym kwartale bieżącego roku.

Rozmowy Petera Szijjarto z Kremlem

Przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech kilka portali śledczych opublikowało zapisy rozmów Petera Szijjarto z przedstawicielami rosyjskich władz - szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem oraz wiceministrem energii Pawłem Sorokinem. Szijjarto uzgadniał w rozmowach starania na rzecz usunięcia z listy sankcyjnej UE wskazanych przez Kreml obywateli Rosji oraz formy sprzeciwu wobec sankcji nakładanych przez Unię na Rosję.

Wcześniej amerykański dziennik "Washington Post" ujawnił, że Szijjarto regularnie przekazywał Ławrowowi relacje na żywo ze spotkań Unii Europejskiej.