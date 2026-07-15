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Świat

Nowa posada Petera Szijjarto. Będzie pracować dla chińskiego koncernu

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Peter Szijjarto
Spotkanie Petera Szijjarto z Sergiejem Ławrowem. Wideo archiwalne
Źródło wideo: Archiwum Reuters
Źródło zdj. gł.: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images
Były minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, który w trakcie swojej kadencji regularnie przekazywał Kremlowi informacje ze spotkań Unii Europejskiej, przekazał, że obejmie stanowisko w chińskim koncernie. Premier Peter Magyar napisał, że Szijjarto w przeszłości zabiegał o dotacje dla tej firmy.

Peter Szijjarto, który przez blisko 12 lat pełnił funkcję szefa węgierskiej dyplomacji, ogłosił w środę, że otrzymał "wyjątkowo prestiżową ofertę" od czołowego światowego producenta aut elektrycznych pochodzącego z Chin - BYD. Oferta - jak opisał - dotyczy objęcia "stanowiska o zasięgu międzynarodowym". Przekazał także, że z tego powodu zrezygnował z mandatu poselskiego.

"Od dziś będę pracować jako menedżer odpowiedzialny za relacje zewnętrzne grupy oraz rozwój nowych linii biznesowych" - dodał Szijjarto.

Magyar o decyzji Szijjarto: rozpad Fideszu postępuje coraz szybciej

Decyzję byłego ministra spraw zagranicznych skomentował w środę premier Węgier Peter Magyar we wpisie na Facebooku.

"W coraz szybszym tempie postępuje całkowity rozpad dawnej partii rządzącej, Fideszu" - czytamy we wpisie. Szef węgierskiego rządu zwrócił również uwagę, że Szijjarto obejmuje stanowisko w firmie, dla której wcześniej "wywalczył ogromne dotacje państwowe z Węgier".

"Różnica w stosunku do dotychczasowej sytuacji polega na tym, że od teraz za tę samą 'pracę' Peter Szijjarto nie będzie już opłacany przez obywateli Węgier, lecz przez swojego faktycznego pracodawcę" - zaznaczył Magyar.

Nowe stanowisko Petera Szijjarto. Viktor Orban pogratulował

Węgierska telewizja ATV podała, że były minister poinformował wcześniej o swojej decyzji przebywającego w USA byłego premiera Viktora Orbana, w którego rządzie był szefem dyplomacji. Orban pogratulował Szijjarto nowego stanowiska we wpisie na Facebooku.

Portal Telex powiadomił, że po przegranej Fideszu w kwietniowych wyborach były szef węgierskiej dyplomacji otrzymał oferty pracy od kilku międzynarodowych firm.

Peter Szijjarto
Peter Szijjarto
Źródło zdjęcia: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Szijjarto zasiadał w węgierskim parlamencie od 2002 roku. Po porażce wyborczej w kwietniu opuścił większość głosowań w parlamencie, rzadko pojawiał się publicznie czy publikował w portalach społecznościowych.

W 2023 roku Szijjarto ogłosił, że BYD otworzy na Węgrzech swoją pierwszą europejską fabrykę. Projekt określił mianem "jednej z największych inwestycji w historii węgierskiej gospodarki". Chińska firma ogłosiła w czerwcu, że montaż samochodów w zakładzie na południu Węgier rozpocznie w czwartym kwartale bieżącego roku.

Rozmowy Petera Szijjarto z Kremlem

Przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech kilka portali śledczych opublikowało zapisy rozmów Petera Szijjarto z przedstawicielami rosyjskich władz - szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem oraz wiceministrem energii Pawłem Sorokinem. Szijjarto uzgadniał w rozmowach starania na rzecz usunięcia z listy sankcyjnej UE wskazanych przez Kreml obywateli Rosji oraz formy sprzeciwu wobec sankcji nakładanych przez Unię na Rosję.

Wcześniej amerykański dziennik "Washington Post" ujawnił, że Szijjarto regularnie przekazywał Ławrowowi relacje na żywo ze spotkań Unii Europejskiej.

Źródło: PAP
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Tagi:
WęgryPeter MagyarViktor OrbanPeter SzijjartoRosjaSiergiej ŁawrowChiny
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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