Viktor Orban spotka się z Władimirem Putinem na początku lutego

Orban poinformował wcześniej, że do jego spotkania z Putinem dojdzie "gdzieś w Rosji". Jak podkreślił, rząd Węgier dąży do normalnych stosunków z Rosją, zaś w kwestii konfliktu rosyjsko-ukraińskiego ma na względzie dwa punkty widzenia: polski i unijny.

Do spotkań Orbana z Putinem dochodzi regularnie, zwykle co roku, choć nie było tych spotkań ani w zeszłym roku, ani w bieżącym, co tłumaczono pandemią. Ostatnie spotkanie odbyło się 30 października 2019 roku w Budapeszcie.