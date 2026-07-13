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Świat

Węgierski parlament przyjął poprawkę do konstytucji. Ultimatum dla prezydenta

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Peter Magyar i Tamas Sulyok podczas uroczystości wręczenia nominacji ministrom rządu
Węgierska telewizja zawiesiła emisję wiadomości, przeprosiła za lata kłamstw
Źródło wideo: TVN24, Reuters, ENEX
Źródło zdj. gł.: Szilard Koszticsak/MTI/PAP/EPA
Węgierski parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która ma doprowadzić do usunięcia z funkcji prezydenta Tamasa Sulyoka. Jak zapowiadał premier Peter Magyar, jeżeli prezydent nie podpisze nowelizacji, "będzie można wszcząć przeciwko niemu procedurę pozbawienia urzędu".

Za poprawką zagłosowało 139 posłów, przeciwko sześcioro. Fidesz zbojkotował posiedzenie. Przyjęte przepisy mają doprowadzić do usunięcia prezydenta Tamasa Sulyoka. Wejście w życie poprawki - tłumaczy Reuters - doprowadziłoby do natychmiastowego zakończenia jego kadencji w związku z "poważną utratą zaufania" społeczeństwa.

Rządząca partia Tisza twierdzi, że Sulyok - wybrany w 2024 roku przez większość parlamentarną pod kierownictwem ówczesnego premiera Viktora Orbana - jest jego "marionetką".

W sobotę Magyar zapowiedział, że daje Sulyokowi pięć dni na podpisanie nowelizacji. "Jeżeli tego nie zrobi, będzie można wszcząć przeciwko niemu procedurę pozbawienia urzędu" - napisał na Facebooku węgierski premier.

12-punktowa zmiana, którą przyjął parlament, zakłada też m.in. ograniczenie liczby kadencji posłów do trzech oraz utworzenie specjalnego urzędu ds. odzyskiwania i ochrony majątku w celu odzyskania środków sprzeniewierzonych w okresie rządów Orbana.

Otwierając w poniedziałek posiedzenie parlamentu, premier Peter Magyar ocenił, że to "ważny dzień w historii współczesnych Węgier i w procesie przejścia do demokracji".

Peter Magyar i Tamas Sulyok podczas uroczystości wręczenia nominacji ministrom rządu
Peter Magyar i Tamas Sulyok podczas uroczystości wręczenia nominacji ministrom rządu
Źródło zdjęcia: Szilard Koszticsak/MTI/PAP/EPA

Fidesz zbojkotował

Posłowie Fideszu zbojkotowali poniedziałkowe posiedzenie parlamentu. W czwartek kilka tysięcy zwolenników Orbana protestowało przed pałacem prezydenckim w obronie Sulyoka. Sam Orban nie brał udziału w wydarzeniu.

W związku z zapowiedzią wprowadzenia zmian w konstytucji, Gergely Gulyas złożył w poniedziałek rezygnację z funkcji szefa frakcji parlamentarnej Fideszu.

Magyar dał czas na dobrowolne odejście

Wcześniej premier Peter Magyar wyznaczył termin do 31 maja na dobrowolne zrzeczenie się funkcji przez prezydenta i czołowych przedstawicieli węgierskiego sądownictwa.

Kadencja Sulyoka - wybranego głosami deputowanych Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej - trwa do marca 2029 roku. Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, może jednak m.in. kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: PAP
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Tagi:
WęgryPeter Magyar
Adrian Szczepański
Adrian Szczepański
Dziennikarz tvn24.pl
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