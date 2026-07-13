Świat Węgierski parlament przyjął poprawkę do konstytucji. Ultimatum dla prezydenta Oprac. Adrian Szczepański |

Węgierska telewizja zawiesiła emisję wiadomości, przeprosiła za lata kłamstw Źródło wideo: TVN24, Reuters, ENEX Źródło zdj. gł.: Szilard Koszticsak/MTI/PAP/EPA

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Za poprawką zagłosowało 139 posłów, przeciwko sześcioro. Fidesz zbojkotował posiedzenie. Przyjęte przepisy mają doprowadzić do usunięcia prezydenta Tamasa Sulyoka. Wejście w życie poprawki - tłumaczy Reuters - doprowadziłoby do natychmiastowego zakończenia jego kadencji w związku z "poważną utratą zaufania" społeczeństwa.

Rządząca partia Tisza twierdzi, że Sulyok - wybrany w 2024 roku przez większość parlamentarną pod kierownictwem ówczesnego premiera Viktora Orbana - jest jego "marionetką".

W sobotę Magyar zapowiedział, że daje Sulyokowi pięć dni na podpisanie nowelizacji. "Jeżeli tego nie zrobi, będzie można wszcząć przeciwko niemu procedurę pozbawienia urzędu" - napisał na Facebooku węgierski premier.

12-punktowa zmiana, którą przyjął parlament, zakłada też m.in. ograniczenie liczby kadencji posłów do trzech oraz utworzenie specjalnego urzędu ds. odzyskiwania i ochrony majątku w celu odzyskania środków sprzeniewierzonych w okresie rządów Orbana.

Otwierając w poniedziałek posiedzenie parlamentu, premier Peter Magyar ocenił, że to "ważny dzień w historii współczesnych Węgier i w procesie przejścia do demokracji".

Peter Magyar i Tamas Sulyok podczas uroczystości wręczenia nominacji ministrom rządu Źródło zdjęcia: Szilard Koszticsak/MTI/PAP/EPA

Fidesz zbojkotował

Posłowie Fideszu zbojkotowali poniedziałkowe posiedzenie parlamentu. W czwartek kilka tysięcy zwolenników Orbana protestowało przed pałacem prezydenckim w obronie Sulyoka. Sam Orban nie brał udziału w wydarzeniu.

W związku z zapowiedzią wprowadzenia zmian w konstytucji, Gergely Gulyas złożył w poniedziałek rezygnację z funkcji szefa frakcji parlamentarnej Fideszu.

Magyar dał czas na dobrowolne odejście

Wcześniej premier Peter Magyar wyznaczył termin do 31 maja na dobrowolne zrzeczenie się funkcji przez prezydenta i czołowych przedstawicieli węgierskiego sądownictwa.

Kadencja Sulyoka - wybranego głosami deputowanych Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej - trwa do marca 2029 roku. Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, może jednak m.in. kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.