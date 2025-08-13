Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Co mają wspólnego Orban, Sikorski i zebra?

zebry
Imperium Orbana
Źródło: TVN24 BiS/Telex.hu/HGV.hu
Safari w posiadłości po arcyksięciu Józefie Habsburgu? Opublikowano wyniki dziennikarskiego śledztwa, z którego wynika, że po znajdującej się pod Budapesztem posesji ojca Viktora Orbana biegają zebry i antylopy. Materiał magazynu "Fakty o świecie".
Kluczowe fakty:
  • Niezależni węgierscy dziennikarze opublikowali zdjęcia z drona, które pokazują posiadłość należącą do ojca Viktora Orbana.
  • Premier Węgier pytany o sprawę posiadłości, odpowiada zazwyczaj w ten sam sposób.
  • Sprawę komentuje Radosław Sikorski. I choć robi to z poczuciem humoru, opozycja na Węgrzech grzmi i zapowiada rozliczenia.

Wiktor Orban mówił w przeszłości, że jego ojciec ma gospodarstwo rolne, ale szef polskiego MSZ Radosław Sikorski z przekąsem pyta: "Od kiedy zebra to na Węgrzech zwierzę hodowlane?".

Gdyby nie resztki niezależnych od węgierskiej władzy mediów, świat nie dowiedziałby się o tej historii. Portal Telex opublikował wykonane z drona zdjęcia imponującej posiadłości, której formalnym właścicielem jest ojciec Viktora Orbana.

Ojciec Viktora nabył posiadłość po arcyksięciu Józefie Habsburgu w 2011 roku
Ojciec Viktora nabył posiadłość po arcyksięciu Józefie Habsburgu w 2011 roku
Źródło: Telex

To z pewnością nie jest, jak chce tego premier, zwykłe gospodarstwo rolne. Po posiadłości biegają zebry. Antylopy wypatrzyli uczestnicy szkolnej wycieczki, zorganizowanej przez jednego z opozycyjnych posłów.

- To beznadziejne uczucie widzieć, że to wszystko powstało za nasze pieniądze, kiedy my ledwo wiążemy koniec z końcem - mają mówić świadkowie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Koncert Kneecap na festiwalu Glastonbury, na pierwszym planie Móglaí Bap
Oskarżono ich o terroryzm, Węgry nie wpuściły do kraju. Dziś wystąpią w Katowicach
Martyna Nowosielska-Krassowska
Viktor Orban
"Musimy opracować dwa plany". Orban reaguje na ruch Trumpa
BIZNES
Marcin Romanowski
Romanowski powinien "znaleźć nowy kraj, w którym się ukryje"
Polska

Przed położoną około 40 kilometrów od Budapesztu posiadłością odbył się niewielki wiec, ale policja nie wpuściła jego uczestników za ogrodzenie. Ci przynieśli ze sobą drabiny, dzięki którym z daleka mogli podziwiać rezydencję. Niektórzy przebrali się za zebry.

Posiadłość ojca Viktora Orbana
Posiadłość ojca Viktora Orbana
Źródło: Telex

Egzotyczne zwierzęta na posesji Orbana

Niezależni węgierscy dziennikarze szacują wartość posiadłości na 30 milionów euro. Założył ją w XIX wieku arcyksiążę Józef Habsburg. Ojciec Orbana kupił ją w 2011 roku, kilkanaście miesięcy po objęciu władzy przez jego syna. Miejsce zostało odrestaurowane, między innymi odnowiono historyczną bibliotekę.

Na pojawiające się pytania, skąd na to wszystko wziął pieniądze, Orban już wielokrotnie odpowiadał: "Mój ojciec jest rolnikiem. Prowadzi gospodarstwo rolne".

Dzikie zwierzęta na posesji ojca Orbana
Dzikie zwierzęta na posesji ojca Orbana
Źródło: Telex

Poseł opozycyjnej partii "Węgry dla Wszystkich" Akos Hadhazy uważa, że premier "otwarcie kłamał, mówiąc wszędzie, że to jest gospodarstwo rolne". - Jakie do cholery gospodarstwo? - pyta.

Z rezydencji Obrana kpi między innymi szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, który w sieci ironicznie pyta, "czy zebra to tradycyjne zwierzę hodowlane na Węgrzech?".

Dociekliwi węgierscy dziennikarze ustalili, że egzotyczne zwierzęta biegające po posesji, mogą być w rzeczywistości własnością mieszkającego po sąsiedzku Lorinca Meszarosa, byłego polityka Fideszu, a obecnie najbogatszego człowieka na Węgrzech.

Zebry zaobserwowane na posiadłości Orbana
Zebry zaobserwowane na posiadłości Orbana
Źródło: Telex

Opozycja zapowiada rozliczenie majątku Orbana

Meszaros nazywa jest na Węgrzech "portfelem Orbana". - Orban na papierze nie posiada wielkiego majątku, który szacowany jest na około milion euro. Jak na polityka, który łącznie sprawuje swoją funkcję premiera prawie 20 lat, to nie jest kwota astronomiczna - wskazuje kierownik zespołu środkowoeuropejskiego OSW Andrzej Sadecki.

Protest pod rezydencją ojca Orbana
Protest pod rezydencją ojca Orbana
Źródło: Telex

- Natomiast przez ostatnie kilkanaście lat mamy dużo doniesień o ogromnym majątku zgromadzonym przez rodzinę Orbana i związanych z nim biznesmenów - dodaje Sadecki.

Rozliczenie Orbana i bogacących się dzięki niemu oligarchów to jedna z obietnic wyborczych opozycyjnej partii TISZA, która prowadzi w sondażach przed przyszłorocznymi wyborami do parlamentu. Wielu Węgrów chce zagłosować na partię Petera Magyara tylko dlatego, by w końcu odsunąć od władzy Orbana, który sprawuje władzę niemal absolutną.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Jeden na jeden

TVN24 HD
NA ŻYWO

Jeden na jeden
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jakub Loska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Telex.hu/HGV.hu

Udostępnij:
TAGI:
WęgryViktor Orban
Czytaj także:
Lotnisko Katowice w Pyrzowicach
Z powodu dokumentów nie polecieli na wakacje
Katowice
Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki
Prace na drogach i torach. Objazdy w trzech dzielnicach
WARSZAWA
Donald Trump
"Super-prezes" Donald Trump. Chce zwalniać, narzucać ceny i kontrolować
BIZNES
imageTitle
Mecz Magdy Linette przerwany
EUROSPORT
Policjanci szukają świadków wypadku (zdjęcie ilustracyjne)
Międzynarodowa akcja na polskich drogach. Policja ostrzega kierowców
Polska
lotto bis
Kumulacja w Lotto idzie w górę
BIZNES
imageTitle
Ma 21 lat i kończy zawodową karierę. Śmierć odcisnęła piętno
EUROSPORT
imageTitle
Rozległe urazy po upadku. Marzenia o igrzyskach runęły
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Bez wygranych w Eurojackpot. Wartość puli w górę
BIZNES
Nadciąga upał
Dziś skwar da się we znaki. IMGW ostrzega
METEO
Trump Putin
Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce. Nowe informacje
Świat
Boeing WC-135 Sił Powietrznych USA
Ma wykrywać detonacje jądrowe, przeleciał w pobliżu rosyjskich baz
Świat
Zbigniew Ziobro i Michał Woś podczas ćwiczeń strzeleckich Służby Więziennej
Trzech prokuratorów tropi ludzi Ziobry w więziennictwie. Co znaleźli?
Maria Pankowska
Interwencja służb ratunkowych
Wypadek w kopalni, prezes PiS ukarany, Liga Mistrzów nie dla Lecha
To warto wiedzieć
Upalnie, gorąco
Słońce, skwar i korzystny biomet
METEO
imageTitle
Za wysokie progi. Liga Mistrzów nie dla Lecha Poznań
EUROSPORT
Crvena zvezda - Lech Poznań. Relacja na żywo
Crvena Zvezda Belgrad - Lech Poznań [RELACJA]
EUROSPORT
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu wydał ostrzeżenie w sprawie brudnej wody w rzece Wkrze
"Brudna, rdzawa woda" i śnięte ryby w rzece. Urząd ostrzega
Polska
Daniel Obajtek
Obajtek atakuje zarząd Orlenu. Koncern odpowiada: pan był wtedy prezesem
BIZNES
imageTitle
Debiut i od razu gol Piątka
EUROSPORT
Akcja ratownicza w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Wypadek w kopalni. Poszukiwany górnik nie żyje
Katowice
Władimir Putin
Putin "już wygrał pierwszy set"
Świat
Deszcz meteorów
Przed nami wyjątkowa "noc spadających gwiazd"
METEO
Kim Keon Hi, żony byłego prezydenta Korei Południowej Jun Suk Jeola
Pierwszy taki przypadek w historii. Była pierwsza dama aresztowana
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki odpowiedział Żurkowi cytatem. "Uświadom to sobie, sobie"
Polska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz o swojej odpowiedzialności za KPO: ja pilnuję zasad
BIZNES
Foki wypoczywają na plaży w Mikoszewie
Niezwykły widok nad Bałtykiem. "800 osobników"
METEO
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
"Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli"
WARSZAWA
imageTitle
Kolejne kosmiczne osiągnięcie Armanda Duplantisa
EUROSPORT
gorna andyga shutterstock_2378349767 (1)
Czat wspierany Al wesprze we Włoszech turystów
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica