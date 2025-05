Pierwsza audiencja generalna papieża Leona XIV Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Premię otrzymali pracownicy, spośród których sporą część stanowią osoby świeckie.

Leon XIV został wybrany papieżem 8 maja.

Włoska agencja Ansa poinformowała, że papież Leon XIV zdecydował o przyznaniu pracownikom Watykanu premii w wysokości po 500 euro z okazji wyboru nowej głowy Kościoła katolickiego. Jak wyjaśniła agencja, tym samym nowy papież przywrócił tradycję przyznawania takich nagród po konklawe, którą uchylił wcześniej Franciszek.

Pracownicy, wśród których jest wielu świeckich, otrzymali nagrodę w piątek, w przeddzień audiencji, na której spotkają się z Leonem XIV. W sobotę papież przyjmie również dostojników z Kurii Rzymskiej.

Leon XIV papieżem

Leon XIV został wybrany papieżem 8 maja w czwartym głosowaniu. Jest Amerykaninem z Chicago, ma 69 lat, a jego prawdziwe nazwisko to Robert Prevost. Przez wiele lat służył w Peru, a ostatnio był kardynałem biskupem włoskiej diecezji Albano. Jest kardynałem od 2023 roku.

W środę podczas swojej pierwszej audiencji generalnej w Watykanie papież po raz pierwszy zwrócił się do Polaków i zachęcił do słuchania Słowa Bożego, by "móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym".