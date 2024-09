Pomnik legendy muzyki stanął w amerykańskim Kapitolu

W National Statuary Hall, czyli sali w budynku Kapitolu gromadzącej posągi najważniejszych postaci dla historii Stanów Zjednoczonych, stanął posąg Johnny'ego Casha. Przedstawiciele Arkansas postanowili wymienić stare pomniki ponieważ - jak twierdzą - nie odzwierciedlały one tego, co dziś reprezentuje ich stan.

Johnny Cash jest dla Amerykanów kimś znacznie więcej niż tylko legendą country. Teraz, jako pierwszy muzyk, będzie miał swój pomnik w słynnym National Statuary Hall, pośród innych wybitnych postaci z historii USA . W sali znajduje się łącznie sto posągów - po dwa podarowane przez każdy stan w celu uhonorowania najważniejszych osób, które się z nich wywodzą. - Johnny Cash to idealna osoba, którą można uhonorować w ten sposób. Był człowiekiem, który ucieleśniał amerykańskiego ducha w sposób, w jaki niewielu mogło to zrobić - podkreślał podczas wtorkowej ceremonii odsłonięcia postumentu Mike Johnson, przewodniczący Izby Reprezentantów.

Johnny Cash uhonorowany pomnikiem na Kapitolu

Johnny Cash urodził się w 1932 roku w Kingsland w stanie Arkansas. Zmarł 21 lat temu, 12 września 2003 roku, w Tennessee. Jak pisze NPR, choć jest on najczęściej kojarzony z muzyką country, nie ograniczał się do jednego gatunku. - W różnych okresach zajmował się muzyką country, bluesem, rock'n'rollem i stylem gospel” - mówił Hakeem Jeffries, przywódca demokratów w Izbie Reprezentantów. - Był pionierem, który wyznaczał trendy - dodał.

Dlatego dawne posągi stanowe zostały zastąpione przez nowe, przedstawiające aktywistkę walczącą o prawa obywatelskie Daisy Bates i właśnie Johnny'ego Casha. - Jeśli spojrzy się na to, kto odzwierciedla Arkansas i kto opowiada historię rozwoju stanu, trzeba znaleźć się w epoce walki o prawa obywatelskie. Daisy Bates, ikona tych czasów, przewodziła Little Rock Nine (grupa afroamerykańskich uczniów, którzy doprowadzili do uznania segregacji rasowej w szkołach za niezgodną z konstytucją - red.). To niesamowita historia odwagi i postępu naszego stanu - powiedział Hutchinson. - Oczywiście drugi jest Johnny Cash. Jego piosenki to opowieść o jego przemianie życiowej oraz walce o słabszych - oświadczył.