Walki w Strefie Gazy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Dyrektor CIA, William Burns przyjechał do Izraela, by rozmawiać o wojnie z palestyńskim Hamasem i staraniach o uwolnienie zakładników, uprowadzonych przez terrorystów do Strefy Gazy - powiadomił amerykański portal Axios. Burns - twierdzi portal, powołując się na kontakty we władzach Izraela - miał spotkać się m.in. z ministrem obrony Yoavem Galantem i szefem Mossadu Dawidem Barneą.