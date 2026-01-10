Walki w Aleppo. Około 150 tysięcy osób porzuciło swoje domy

Starcia w Aleppo. Syryjske wojska zajmują dzielnicę Asz-Szajch Maksud Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Około 150 tysięcy osób musiało od wtorku opuścić swoje domy w wyniku walk między armią Syrii a siłami kurdyjskimi w Aleppo - ogłosił w sobotę gubernator tego miasta na północy Syrii Azzam al-Garib, cytowany przez agencję AFP.

Mieszkańcy opuścili zamieszkane głównie przez Kurdów dzielnice Asz-Szajch Maksud i Aszrafija, które zostały dotknięte przemocą. Uciekinierzy poszukują schronienia w innych częściach miasta lub prowincji - powiedział gubernator na konferencji prasowej.

Mieszkańcy Aleppo opuszczają dzielnicę Asz-Szajch Maksud korytarzem humanitarnym Źródło: PAP/EPA/BILAL AL-HAMMOUD

Walki w Aleppo nie ustają

Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) - dowodzona przez Kurdów koalicja milicji i grup zbrojnych, kontrolujących część północnej Syrii - podały w sobotę, że ataki syryjskiej armii w Aleppo są wspierane przez tureckie drony - przekazał w sobotę Reuters.

Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) - kurdyjskie siły - podczas walk w Aleppo w Syrii Źródło: PAP/EPA/BILAL AL-HAMMOUD

Armia władz w Damaszku ogłosiła wcześniej zakończenie "kompleksowej operacji bezpieczeństwa" w Asz-Szajch Maksud, jednej z dwóch kurdyjskich dzielnic Aleppo, gdzie od wtorku toczyła walkę z kurdyjskimi bojownikami.

Jednak jak podał Reuters, około 300 kurdyjskich bojowników pozostało w tej dzielnicy, aby dalej walczyć.

Wybuchy podczas walk w Aleppo w Syrii Źródło: PAP/EPA/AHMAD FALLAHA

Kurdowie zaprzeczyli doniesieniom o przejęciu kontroli nad częścią miasta przez siły rządowe. Również obecni w Aleppo korespondenci francuskiej agencji AFP relacjonowali, że po ogłoszeniu przez syryjską armię informacji o zakończeniu operacji, nadal słychać było odgłosy walk.

Starcia wybuchły po tym, gdy rząd w Damaszku i SDF nie były w stanie poczynić postępów w kwestii włączenia sił kurdyjskich w struktury armii. W walkach zginęły co najmniej 22 osoby - podała w sobotę agencja Associated Press.

Siły kurdyjskie poinformowały, że w dzielnicach zamieszkanych przez większość kurdyjską zginęło co najmniej 12 cywilów. Przedstawiciele władz oświadczyli z kolei, że w częściach miasta kontrolowanych przez rząd poniosło śmierć co najmniej 10 mieszkańców.

Turcja deklaruje gotowość do pomocy

Ministerstwo obrony Turcji oświadczyło w czwartek, że jeśli władze kraju zostaną o to poproszone, mogą udzielić Syrii wsparcia w operacji wymierzonej w siły kurdyjskie w Aleppo.

"Bezpieczeństwo Syrii oznacza bezpieczeństwo Turcji. Turcja uważnie śledzi rozwój sytuacji. Nasz kraj wspiera walkę Syrii z grupą terrorystyczną, zgodnie z zasadą 'jedno państwo, jedna armia', W tym kontekście, jeśli Syria poprosi o pomoc, zostanie ona udzielone" – podkreślił resort.

Turcja uznaje SDF za odłam Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) - organizacji uznanej za terrorystyczną m.in. przez Ankarę, UE i USA. PKK w maju 2025 r. podjęła decyzję o zakończeniu 40-letniej wojny partyzanckiej i samorozwiązaniu się. Ankara przeprowadziła w przeszłości wiele ofensyw przeciwko Kurdom syryjskim, zajmując część kontrolowanego przez nich terytorium.

Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan podkreślił w piątek, że Turcja oczekuje likwidacji struktur SDF, wyrażając przekonanie, że Aleppo wkrótce będzie zarządzane wyłącznie przez centralne instytucje państwowe Syrii.

W wywiadzie dla telewizji TRT Fidan zaznaczył, że "wierzy, że proces, który rozpoczął się w Aleppo, wkrótce zostanie zakończony, a równoległa struktura - rozwiązana i zjednoczone państwo będzie służyć wszystkim swoim obywatelom".

- Wszyscy widzą i wiedzą, że (SDF) to podmiot, który zmienia swoje stanowisko tylko wtedy, gdy staje w obliczu siły, gdy siła jest stosowana - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD