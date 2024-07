Rząd chce zakazać politykom kłamania przed kolejnymi wyborami

- Walijski rząd przedstawi przed 2026 rokiem przepisy dotyczące dyskwalifikacji członków (rządu i parlamentu - red.) i kandydatów (w wyborach parlamentarnych - red.) uznanych za winnych umyślnego wprowadzenia w błąd w drodze niezależnego procesu sądowego - poinformował. Przyznał jednocześnie, że konieczna jest międzypartyjna współpraca, by opracować szczegóły co do tego, jak prawo ma działać w praktyce.

Zakaz kłamania przez polityków

Adam Price z Partii Walii (Plaid Cymru), jeden z głównych orędowników wprowadzenia zakazu, ocenił, że zapowiedzi te są "naprawdę historyczne, pionierskie w skali światowej". - Rząd zobowiązał się do tego, że nasza demokracja będzie pierwszą na świecie, która wprowadzi generalny zakaz oszukiwania przez polityków - wskazał. Zauważył, że w ostatnim czasie następuje spadek zaufania do polityków, co jego zdaniem jest "egzystencjalnym zagrożeniem". - Demokracja zaczyna się załamywać, jeśli wyborcy nie mogą ufać temu, co mówią wybrani (w wyborach - red.) - dodał.