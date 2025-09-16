Buda o "ostrzelaniu" jego auta. Policja: badamy, ale samochodu nie ma już w Belgii

Buda: czekamy na debiut pana Tuska jeśli chodzi o spotkanie z Donaldem Trumpem Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policja z brukselskiej dzielnicy Ixelles potwierdziła korespondentowi TVN24 Maciejowi Sokołowskiemu, że dostała zgłoszenie dotyczące incydentu z udziałem samochodu osobowego polskiego europosła Waldemara Budy. Jak przekazała, zgodnie ze zgłoszeniem, do zdarzenia miało dojść w poniedziałek wieczorem w dzielnicy Saint-Gilles.

"Ustalenia poczyniono na podstawie dostępnych materiałów fotograficznych, które wskazują na liczne uszkodzenia samochodu. Obecnie nie jest jasne, czy uszkodzenia zostały spowodowane pociskami z broni pneumatycznej, czy też innym przedmiotem" - napisała policja.

Dodała, że "dokładne okoliczności (zdarzenia - red.) są przedmiotem dalszego dochodzenia".

Policja przekazała, że został sporządzony oficjalny raport, a o zdarzeniu została poinformowana prokuratura. Poinformowała też, że auto nie znajduje się już na terytorium Belgii.

Komunikat wydała też brukselska prokuratura. "Potwierdzamy wszczęcie dochodzenia w sprawie skargi złożonej w związku z incydentem z udziałem prywatnego pojazdu polskiego europosła Waldemara Budy. Ustalenia oparto na dostępnych dowodach fotograficznych, które wskazują na liczne uszkodzenia pojazdu. Obecnie nie jest jasne, w jaki sposób doszło do uszkodzenia. Dochodzenie jest w toku" - przekazała.

Buda: mój samochód został ostrzelany z broni pneumatycznej

Europoseł PiS Waldemar Buda napisał na platformie X, że jego samochód został "ostrzelany" w Brukseli. Według niego użyto do tego broni pneumatycznej. Do wpisu dołączył zdjęcie fragmentu auta, na którym widać uszkodzoną szybę.

Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz! pic.twitter.com/pYdmyYGVqq — Waldemar Buda (@waldemar_buda) September 15, 2025 Rozwiń

W kolejnym wpisie Buda przekazał, że miało paść "9 precyzyjnych strzałów". "W momencie ataku nie byłem w aucie, jedyne ostrzelane auto to moje, wygląda na zaplanowane działania, służby belgijskie działają" - dodał, dziękując również na wyrazy wsparcia.

9 precyzyjnych strzałów, w momencie ataku nie byłem w aucie, jedyne ostrzelane auto to moje, wygląda na zaplanowane działania, służby belgijskie działają. Dziękuję za słowa wsparcia. — Waldemar Buda (@waldemar_buda) September 15, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD