Seria zatrzymań, są zarzuty o szpiegostwo

Jak poinformowała w poniedziałek niemiecka prokuratura generalna, obywatel Ukrainy Witalij M. został aresztowany w związku z podejrzeniem zbierania w Niemczech informacji na rzecz rosyjskiego wywiadu co najmniej od listopada 2025 roku.
Mężczyźnie postawiono zarzuty dotyczące gromadzenia informacji o osobie, która walczyła w siłach ukraińskich. Zdaniem prokuratorów zebrane dane mogły posłużyć dalszym operacjom wywiadowczym wymierzonym w tę osobę.
Kolejne zarzuty o szpiegostwo w Niemczech
To nie jedyne takie zatrzymanie w ostatnim czasie. We wtorek 24 marca, niemiecka prokuratura informowała o zatrzymaniu dwóch innych osób podejrzanych o szpiegowanie na rzecz rosyjskiego wywiadu.
Zatrzymani to 45-letnia obywatelka Rumunii, ujęta w Rheine w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, oraz 43-letni obywatel Ukrainy, zatrzymany w mieście Eldzie w hiszpańskiej prowincji Alicante. Jego zatrzymania dokonano na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA).
Według śledczych Ukrainiec od grudnia 2025 roku obserwował w Niemczech dostawcę dronów dla Ukrainy. W tym celu zbierał informacje w internecie i nagrywał miejsce pracy.
Śledczy ustalili, że gdy mężczyzna przeniósł się do Hiszpanii, jego zadanie przejęła, najpóźniej w marcu, Rumunka. Miała ona odwiedzić szpiegowaną osobę pod prywatnym adresem i nagrywać ją telefonem komórkowym. Jak zaznaczono, działania te prawdopodobnie służyły do przygotowania dalszych operacji wywiadowczych.
Rosja nasila działania szpiegowskie
Niemiecki kontrwywiad ocenił, że od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę wyraźnie wzrosło zagrożenie szpiegostwem, sabotażem i dezinformacją na rzecz Rosji. Rosyjska aktywność wywiadowcza opiera się na strukturach państwowych, podmiotach kontrolowanych przez państwo oraz osobach prywatnych - podkreślono.
Według kontrwywiadu rosyjskie podmioty coraz częściej werbują do działań szpiegowskich i sabotażowych drobnych przestępców, którzy za wynagrodzeniem realizują zlecane im zadania. Zdaniem niemieckich służb wynika to z faktu, że klasyczne operacje wywiadowcze z udziałem profesjonalnych agentów stały się trudniejsze z powodu sankcji oraz zwiększonej czujności państw zachodnich.
Źródło: Reuters, PAP
