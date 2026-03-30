Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Seria zatrzymań, są zarzuty o szpiegostwo

|
Aresztowanie Hiszpania
Ukrainiec podejrzany o szpiegostwo zatrzymany w Hiszpanii na wniosek Niemiec
Źródło: Enex
W Niemczech aresztowano mężczyznę podejrzanego o działalność wywiadowczą na rzecz Rosji - poinformowała tamtejsza prokuratura. W ubiegłym tygodniu, w związku z podobnymi zarzutami, zatrzymano dwie inne osoby. Niemieckie służby ostrzegają, że w ostatnim czasie zagrożenie ze strony rosyjskich szpiegów wyraźnie wzrosło.

Jak poinformowała w poniedziałek niemiecka prokuratura generalna, obywatel Ukrainy Witalij M. został aresztowany w związku z podejrzeniem zbierania w Niemczech informacji na rzecz rosyjskiego wywiadu co najmniej od listopada 2025 roku.

Mężczyźnie postawiono zarzuty dotyczące gromadzenia informacji o osobie, która walczyła w siłach ukraińskich. Zdaniem prokuratorów zebrane dane mogły posłużyć dalszym operacjom wywiadowczym wymierzonym w tę osobę.

Kolejne zarzuty o szpiegostwo w Niemczech

To nie jedyne takie zatrzymanie w ostatnim czasie. We wtorek 24 marca, niemiecka prokuratura informowała o zatrzymaniu dwóch innych osób podejrzanych o szpiegowanie na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Zatrzymani to 45-letnia obywatelka Rumunii, ujęta w Rheine w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, oraz 43-letni obywatel Ukrainy, zatrzymany w mieście Eldzie w hiszpańskiej prowincji Alicante. Jego zatrzymania dokonano na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA).

Mężczyznę aresztowano na terenie Hiszpanii
Źródło: ENEX

Według śledczych Ukrainiec od grudnia 2025 roku obserwował w Niemczech dostawcę dronów dla Ukrainy. W tym celu zbierał informacje w internecie i nagrywał miejsce pracy.

Śledczy ustalili, że gdy mężczyzna przeniósł się do Hiszpanii, jego zadanie przejęła, najpóźniej w marcu, Rumunka. Miała ona odwiedzić szpiegowaną osobę pod prywatnym adresem i nagrywać ją telefonem komórkowym. Jak zaznaczono, działania te prawdopodobnie służyły do przygotowania dalszych operacji wywiadowczych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosja nasila działania szpiegowskie

Niemiecki kontrwywiad ocenił, że od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę wyraźnie wzrosło zagrożenie szpiegostwem, sabotażem i dezinformacją na rzecz Rosji. Rosyjska aktywność wywiadowcza opiera się na strukturach państwowych, podmiotach kontrolowanych przez państwo oraz osobach prywatnych - podkreślono.

Według kontrwywiadu rosyjskie podmioty coraz częściej werbują do działań szpiegowskich i sabotażowych drobnych przestępców, którzy za wynagrodzeniem realizują zlecane im zadania. Zdaniem niemieckich służb wynika to z faktu, że klasyczne operacje wywiadowcze z udziałem profesjonalnych agentów stały się trudniejsze z powodu sankcji oraz zwiększonej czujności państw zachodnich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
Tagi:
NiemcyRosja
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica