W Gruzji wrze. Premier o pani prezydent: tragiczna

Wybory następcy

Wcześniej w tym dniu specjalne kolegium wyborcze, składające się z parlamentarzystów, w większości prorosyjskiego Gruzińskiego Marzenia, oraz przedstawicieli władz lokalnych, wybrało prezydenta Gruzji. Został nim polityk i były piłkarz Micheil Kawelaszwili , wysunięty przez rządzące Gruzińskie Marzenie. Był on jedynym kandydatem na to stanowisko. Salome Zurabiszwili zapowiedziała, że nie opuści urzędu i nie uzna wyboru nowego prezydenta..

- Uważamy, że do 2030 roku wejście Gruzji do Unii Europejskiej jest w pełni realne - uznał Kobachidze. W ten sposób odniósł się do zawieszenia rozmów rządu o wstąpieniu kraju do UE do 2028 roku, ogłoszonego 28 listopada. Decyzja ta wywołała falę wielotysięcznych protestów antyrządowych.