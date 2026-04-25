Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Orban podjął decyzję. "Postanowiłem z niego zrezygnować"

|
EN_01675391_0023 (1)
Kiedy Viktor Orban odejdzie z urzędu? Peter Magyar o terminie inauguracji nowego rządu
Źródło: TVN24
Ustępujący premier Węgier Viktor Orban ogłosił w sobotę, że nie zasiądzie w nowym parlamencie. Orban zapowiedział w nagraniu opublikowanym na Facebooku, że skupi się na reorganizacji swego obozu politycznego.

Fidesz przegrał ostatnie wybory na Węgrzech, a premier Viktor Orban, który rządził krajem przez 16 lat, żegna się ze stanowiskiem. W sobotę ogłosił jeszcze jedną decyzję.

- Ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat na liście koalicji Fidesz-KDNP, jest w rzeczywistości mandatem parlamentarnym Fideszu, postanowiłem z niego zrezygnować - powiedział Orban na nagraniu. Dodał, że skupi się na reorganizacji swojego obozu.

Viktor Orban
Viktor Orban
Źródło: Beata Zawrzel/REPORTER

Porażka Orbana w wyborach na Węgrzech

Opozycyjna wobec Orbana partia Tisza zdobyła w wyborach parlamentarnych na Węgrzech 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Wynik ten daje ugrupowaniu Petera Magyara większość konstytucyjną. Fidesz zdobył 52 mandaty. Frekwencja w tych wyborach wyniosła 78,99 proc.

Ustępujący ze stanowiska Orban sprawował urząd szefa rządu najdłużej w historii Węgier.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Beata Zawrzel/REPORTER

Udostępnij:
Tagi:
Viktor OrbanWęgry
Milena Zawiślińska
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

