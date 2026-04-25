Orban podjął decyzję. "Postanowiłem z niego zrezygnować"
Fidesz przegrał ostatnie wybory na Węgrzech, a premier Viktor Orban, który rządził krajem przez 16 lat, żegna się ze stanowiskiem. W sobotę ogłosił jeszcze jedną decyzję.
- Ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat na liście koalicji Fidesz-KDNP, jest w rzeczywistości mandatem parlamentarnym Fideszu, postanowiłem z niego zrezygnować - powiedział Orban na nagraniu. Dodał, że skupi się na reorganizacji swojego obozu.
Porażka Orbana w wyborach na Węgrzech
Opozycyjna wobec Orbana partia Tisza zdobyła w wyborach parlamentarnych na Węgrzech 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Wynik ten daje ugrupowaniu Petera Magyara większość konstytucyjną. Fidesz zdobył 52 mandaty. Frekwencja w tych wyborach wyniosła 78,99 proc.
Ustępujący ze stanowiska Orban sprawował urząd szefa rządu najdłużej w historii Węgier.
