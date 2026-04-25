Świat Orban podjął decyzję. "Postanowiłem z niego zrezygnować" Oprac. Milena Zawiślińska |

Kiedy Viktor Orban odejdzie z urzędu? Peter Magyar o terminie inauguracji nowego rządu

Fidesz przegrał ostatnie wybory na Węgrzech, a premier Viktor Orban, który rządził krajem przez 16 lat, żegna się ze stanowiskiem. W sobotę ogłosił jeszcze jedną decyzję.

- Ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat na liście koalicji Fidesz-KDNP, jest w rzeczywistości mandatem parlamentarnym Fideszu, postanowiłem z niego zrezygnować - powiedział Orban na nagraniu. Dodał, że skupi się na reorganizacji swojego obozu.

Porażka Orbana w wyborach na Węgrzech

Opozycyjna wobec Orbana partia Tisza zdobyła w wyborach parlamentarnych na Węgrzech 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Wynik ten daje ugrupowaniu Petera Magyara większość konstytucyjną. Fidesz zdobył 52 mandaty. Frekwencja w tych wyborach wyniosła 78,99 proc.

Ustępujący ze stanowiska Orban sprawował urząd szefa rządu najdłużej w historii Węgier.

