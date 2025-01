Orban i Fico triumfują. "To my jesteśmy mainstreamem"

Premierzy Węgier i Słowacji ocenili, że wraz z początkiem prezydentury Donalda Trumpa, to oni reprezentują główny nurt polityczny. - To my jesteśmy mainstreamem - powiedział Viktor Orban. Robert Fico zapowiedział z kolei, że podobnie jak Donald Trump, chce wpisać do konstytucji deklarację, że istnieją tylko dwie płcie.

Premier Węgier Viktor Fico spotkał się we wtorek z premierem Słowacji Robertem Ficą w Bratysławie. Oznajmili, że działania nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa są inspirujące, a ich własne postępowanie w polityce staje się istotniejsze.

Fico podkreślił między innymi, że łączą go z Trumpem wspólne wartości i zapowiedział, że chce doprowadzić do wpisania do słowackiej konstytucji deklarację, że istnieją tylko dwie płcie. To właśnie między innymi zapowiedział podczas przemówienia inauguracyjnego Donald Trump.

Viktor Orban i Robert Fico EPA/JAKUB GAVLAK

"To my jesteśmy mainstreamem"

Orban zauważył, że w świecie Zachodu, do którego jego zdaniem należą Słowacja i Węgry, doszło do ogromnej zmiany. - To my jesteśmy mainstreamem - powiedział.

Premierzy uznali, że ukraiński rząd "nie siedzi już tak mocno w siodle jak wcześniej". Orban powiedział, że ukraińscy politycy nie mogą spodziewać się, że "Bratysława i Budapeszt będą tańczyć, jak im zagrają". Fico i Orban oskarżyli też Unię Europejską o chęć dalszego finansowania wojny w Ukrainie i oznajmili, że Bruksela i Kijów są dwiema prowojennymi stolicami.

Robert Fico przywitał Viktora Orbana w Bratysławie EPA/JAKUB GAVLAK

Fico i Orban skrytykowali Kijów za niedawno podjętą decyzję o przerwaniu tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Obaj odwiedzili też niedawno Władimira Putina.

Robert Fico spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Premier Węgier Viktor Orban z wizytą u Władimira Putina w Moskwie PAP

Autorka/Autor:ek/akw

Źródło: PAP